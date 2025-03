Edicto: Subasta por ejecución de sentencia

POR 2 DÍAS – El TIBUNAL DE TRABAJO 1, con asiento en la ciudad de Olavarría, hace saber que en los autos caratulados “OSTERTAG CLAUDIA BEATRIZ Y OTRO/A C/ GISLER DANIEL RICARDO Y OTRO/A S/ EJECUCION DE SENTENCIA”, Exp. N° OL -304 – 2022, se ha decretado la venta en subasta electrónica el 100% del vehículo dominio AF147IP, (furgón) marca VOLKSWAGEN, modelo 8U – AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CVTipo: 20 – PICK-UP; Mca Motor: VOLKSWAGEN Nro. Motor: DDX 180900, Mca Chasis: VOLKSWAGEN Nro Chasis: 8AWDW22H5NA010984, Fabricación Año: 2021 Modelo Año: 2022; Número de Título: 019619030. Secuestrado en la calle Rendón 3261 de Olavarría. La subasta se realizará a través del sitio web habilitado por la S.C.B.A («http://subastas.scba.gov.ar) por un plazo de 10 (diez) días. La subasta comenzará el día 14/04/2025 a las 12 hs. y finalizará el día 30/04/2025 a las 12hs. Base de la subasta: $23.381.066. Depósito en garantía: $1.000.000. Exhibición virtual en https://www.youtube.com/watch?v=3JvuGqAQUtI Los interesados en participar deberán encontrarse inscriptos como usuarios ante el Registro de Subastas Judiciales e inscribirse como postores en la subasta – fecha máxima de acreditación de postores 09/04/2025 12 hs.- y asimismo efectivizar el depósito en garantía en la cuenta judicial N° 6379-27-523814/8 y CBU: 01403372 27637952381481.Dicho depósito será reintegrado a los depositantes que no resultaron compradores de manera automática, salvo que se haya efectuado reserva de postura, en cuyo caso se hará efectivo solo ante una solicitud expresa. Asimismo, dicho depósito deberá ser validado en forma electrónica o presencialmente por ante el Registro de Subastas Judiciales Seccional Azul. Operada la venta, la correspondiente acta de adjudicación será en la fecha que V.S. ordene. No se habilita la cesión del acta de adjudicación. En caso de puja en comisión deberán individualizar a su comitente, debiendo estar ambos previamente inscriptos en el R.S.J.D. Se habilita la compensación del crédito por parte de la actora, sin perjuicio de lo cual deberá integrar en término el depósito de garantía, registrarse como usuario e inscribirse como postor si pretende participar en la puja. Saldo de precio: Quien resulte adquirente deberá depositar en la cuenta judicial detallada supra el saldo del precio, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso. Comisión martillero: 10% del precio de compra con más el 10% de aportes previsionales, ambos a cargo de la parte adquirente. No registra deuda de patente al 20/10/2024. La reglamentación de las Subastas Electrónicas se encuentra publicada (Ac. 3604/12 SCBA) en la página de la SCBA www.scba.gov.ar. Martillero: Patricia María Roark, Mat. 1210, T° V, F°101 (DJA), domicilio: Av. Sarmiento 3165 Olavarría, tel: 02284-458582, correo: [email protected], Registro de Subastas Electrónicas, Avda. Perón N° 525 P. Baja – Azul correo: [email protected] – Teléfono 02281-435518. Olavarría, 27 de mayo de 2024.-

