Edicto: Subasta Pública electrónica sobre ejecución prendaria

POR TRES DIAS: El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N°1 con Sede en Olavarría, del Departamento Judicial de Azul, Secretaría Única, en los autos «PLAN ROMBO SA DE AHORRO PARA FINES

DETERMINADOS C/ SUCESORES DE VEGA GIUDICHE CARLOS ROBERTO EZEQUIEL S/EJECUCION PRENDARIA » (Expte. nro. OL- 4510-2013), llama a SUABASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA, del siguiente

bien: automotor Marca: RENAULT, Modelo: CLIO TRIC PACK 1.2 DA AA, Tipo: SEDAN 4 PUERTAS, Motor: RENAULTN°D4FG728Q048191 Chasis: RENAULT N°8A1LB270F9L069365, de color bordo, Modelo año:

2008, DOMINIO: HGF733. La subasta COMENZARÁ el día 11/9/2025 a las 12 hs y FINALIZARÁ el día 25/9/2025 a las 12 hs. ACREDITACIÓN de postores: hasta el día 8/9/2025 a las 12 hs. DÍA DE VISITA: 1/9/2025 de 10 a 13 hs en el depósito sito en la Ruta Central Atucha s/n (2806), Terminal Portuaria Delta Dock, de la localidad de Lima, Pdo. de Zárate, Pcia. de Buenos Aires y en forma virtual: youtube.com/watch?reload=9&v=zBuiEQVeNnI&feature=youtu.be BASE: $2.265.400 DEPÓSITO EN GARANTÍA se establece como depósito previo, la suma de pesos CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA ($113.270) que se tomará como parte del precio para quien resulte adjudicado y que deberá encontrarse acreditado con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles a la fecha de inicio del acto de subasta en la CUENTA JUDICIAL nº 027-515917/3 CBU nº 0140337227637951591739 abierta en el Banco de la Pcia. de Buenos Aires, Sucursal calle Necochea de la Ciudad de Olavarría, o enviando el comprobante a [email protected] dicho deposito será reintegrado a los oferentes no ganadores de manera inmediata o automática mediante oficio -a confeccionar en el Juzgado-, dirigido al Banco de depósitos judiciales salvo para aquellos que hubieran hecho reserva de postura, a los que les será devuelta sólo si lo piden (art.585 2do. Párrafo, CPCC; art.39, Ac.3604/12), sin perjuicio de lo previsto en el art. 42 del Ac. 3604/2012 -extensión por 3 minutos previos al cierre de la subasta si algún postor oferta un precio más alto, el tiempo para el cierre de ésta se ampliará automáticamente 10 minutos más. La formulación de ofertas implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y de las presentes condiciones con sujeción a las cuales se realiza la venta. Los postores declaran conocer el estado físico, fiscal, impositivo y jurídico del bien cuya venta se instrumenta por subasta, no teniendo adquirido ningún

derecho a objeciones que realizar con posterioridad a la formulación de las ofertas. SEÑA: no se requiere. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: Se hace saber que se fijará la celebración del acta de adjudicación por

videoconferencia, mediante el sistema habilitado por la SCBA, Microsoft Teams. A tales fines, en el acto de subasta deberá el adjudicatario y el martillero interviniente denunciar los correos electrónicos personales.

Hágase saber que la misma se fijará una vez realizada la subasta. SALDO DE PRECIO: El comprador deberá abonar el precio dentro del quinto día de notificada la providencia que apruebe el remate

depositándolo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires – Sucursal Olavarría (6379), a cuenta de autos y a la orden de la infrascripta. El adjudicatario deberá acompañar a la audiencia de adjudicación el pago

del saldo de precio conjuntamente con los HONORARIOS DEL MARTILLERO interviniente, quien percibirá el 10% sobre el total del precio de venta con más el 10% en concepto de aporte previsional con

más la alícuota del iva. CESIÓN: Determínese la prohibición de cesión del acta de adjudicación en la subasta decretada en autos. COMPRA EN COMISIÓN: En caso de pujar en comisión, deberá individualizar a su comitente, debiendo ambos estar previamente inscriptos en el RSJD (art.582 CPCC; art.21 3er. Párrafo Ac.3604). COMPENSACIÓN DEL CREDITO POR LA PARTE ACTORA: se proveerá al momento de

determinar el saldo de precio correspondiente, por lo tanto no se la exime del depósito en garantía. GASTOS DE INSCRIPCIÓN: Es propio del comprador. DEUDAS AL 11/8/2025: PATENTES MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA: $223.022,31; INFRACCIONES PBA y CABA: No registra. Los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan (nacionales o provinciales) al bien subastado, serán soportados con el precio de venta hasta la toma de posesión por parte del comprador, acto que no podrá superar los seis meses desde el pago del precio. Superado dicho lapso, correrán los que se devenguen por cuenta del comprador. En cuanto a la entrega del bien, la misma será acordada en la audiencia de adjudicación, la cual se fijará una vez realizada la venta. Martillero interviniente Mariano Manuel Espina Rawson C.U.I.T. N° 20-13407112-6, tel: 1126584504 correo electrónico: [email protected] domicilio

electrónico: [email protected] El presente edicto debe publicarse en el diario electrónico En línea Noticias, de Olavarría. Fdo.- CASTELLUCCI Florencia SECRETARIA.

