Edicto: Subasta sobre cobro ejecutivo

Por DOS días el Juzgado en lo Civil y Comercial no 2 de Olavarria, Dpto. Judicial Azul, comunica en

autos caratulados «BANCO MAYO COOPERATIVO LIMITADO -SU QUIEBRA- c/MERLINO, Daniel

Cesar s/ Cobro Ejecutivo», Expte. n°40, se ha dispuesto la subasta del 100% de los derechos y acciones

que Daniel Cesar MERLINO tenga respecto del bien inmueble ubicado en calle Chile n° 942, piso 7°,

Dpto. «A» de CABA (Nomenclatura Catastral: Circ. XIII, Sección 12, Manzana 70, Parcela 4, UF n°

17), adjudicado a éste en un 100 %. La subasta comenzará el día 26/05/2025 a las 12 hs. y finalizará el

día 09/06/25 a las 12 hs. Fecha Máxima de acreditación de postores 21/05/25 a las 12 hs. en el Registro

de Subastas Judiciales sito en la calle Av. Perón n° 525 de Azul de 8 a 14 hs. La exhibición de este se

puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/4AXbm5LevC8. Consta de cocina, comedor, baño, dos

dormitorios y lavadero, que se encuentra desocupado, según diligencia de constatación del día 18 y

26/04/2023. Adeuda tasa municipal al 25/02/25 por $ 220.975,90, expensas al 10/01/2025 $

11.595.083.53, deudas que serán soportadas con el precio de la subasta hasta el momento de la

posesión. BASE: $ 12.750.000 DEPÓSITO EN GARANTÍA: $ 637.500. Los interesados en participar de

la subasta deberán abonar dicho importe como máximo 72 hs. hábiles antes al inicio de la puja virtual,

en la CUENTA JUDICIAL n° 503756/9 CBU no 0140337227637950375699, del Banco de la Provincia de

Buenos Aires. AUDIENCIA DE ADJUDICACION: Se llevará a cabo el 26 de junio de 2025 a las 09:00 hs

debiendo comparecer el martillero y el adjudicatario, este último muñido del formulario de inscripción a

la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia de código de postor y demás

instrumentos que permitan su fehaciente individualización como comprador en la subasta. Quien resulte

ganador deberá acreditar dentro de los 5 días de aprobada la subasta el depósito de la misma en la

cuenta de autos del saldo de precio correspondiente, bajo apercibimiento de ser declarado postor

remiso. COMISIÓN MARTILLERO: 3% por cada parte con más el 10% de aportes sobre la misma que

deberá acreditar dentro de los 5 días de finalizada la subasta. Se PROHIBE la compra en comisión. Se

PROHIBE la cesión del acta de adjudicación. A los fines de consultar el auto de subasta en forma

íntegra y cotejar la totalidad de los aspectos regulados que no se encuentran enunciados en el presente

edicto, los interesados pueden consultar la publicidad virtual que se efectuará oportunamente en el

Portal de Subastas Judiciales (http://scba.gov.ar/subastas). Martillera interviniente: María Fatima

PAPPATERRA (T°VI – F116 del DJA), domicilio Lamadrid no 2273 de Olavarría, Teléfono 2494-314031,

domicilio electrónico constituido [email protected]. La subasta electrónica se encuentra

reglamentada por la Acordada 3604/12 de la SCBA y sus modificatorias, encontrándose publicada en la

página de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires www.scba.gov.ar. El mismo

debe publicitarse sin previo pago de aranceles atento a la situación falencial de su mandante. Olavarría,

15 de abril de 2025.

