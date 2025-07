Edicto: Subasta sobre incidente concurso/quiebra

EDICTO Por DOS días el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Olavarría, Departamento Judicial Azul hace

saber que en autos «PATRIMONIO DEL FALLECIDO BRICKA ALBERTO RICARDO S/ INCIDENTE

CONCURSO/QUIEBRA (EXCEPTO VERIFICACION)» (Expte. N° OL-569-2024), se ha dispuesto la

subasta del 100 % indiviso de un inmueble ubicado en la calle Vélez Sarsfield n° 1.480, y Vélez Sarsfield

n° 1.478 de la ciudad de Olavarría, identificado como Circ. I, Secc. C, Manz. 25 C, Parc. 7 a, Matrícula

n° 22.802 (78), Partida Inm. 078-46222, del Partido de Olavarría, cuyo certificado de dominio obra

adjunto el 30/5/2025, desocupado según diligencia del 08/05/2025, al mejor postor que determine el

Sistema Informático. BASE: $ 59.135.000,00. DEPÓSITO EN GARANTÍA $ 2.956.750,00.- Los

interesados en participar de la subasta deberán abonar el depósito en garantía como máximo 72 hs.

hábiles antes al inicio de la puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL N° 6379-27-530589/2, CBU n°

0140337227637953058920, CUIT 30-70721665-0 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal

Tribunales Olavarría. La subasta comenzará el día 25/08/2025 a las 12 hs. y finalizará el día 08/09/2025

a las 12 hs. Fecha máxima de acreditación de postores: 20/08/2025 a las 12 hs. en el Registro de

Subastas Judiciales sito en la calle Av. Perón N° 525 de Azul. Propiedad con local al fte. de 5 x 7, con

oficina sin baño y sin cocina. por escalera independiente se ingresa al primer piso departamento

construido en un 60% (living comedor, cocina, baño y dos dormitorios con balcón), en el fondo del

terreno vivienda en planta baja en estado regular con cocina comedor, dos dormitorios, baño patio y

garage. Todo edificado en lote de terreno de 11,62 m. de frente por 18,35 m. de fondo. El estado es

bueno. Impuestos serán soportados con el precio de venta hasta la toma de posesión. Deudas Arba: al

30/06/2025 $ 493.359,01, Municipalidad de Olavarría: al 09/05/2025 $312.084,63.-

DÍA DE VISITA DEL INMUEBLE: 14 del mes de Agosto de 2025 con previa coordinación de horario con

la Martillera interviniente y/o quien ella designe, comunicándose al teléfono 2284530065.-

AUDIENCIA DE ADJUDICACION: Se llevará a cabo el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 09:00

HS debiendo comparecer el martillero y el adjudicatario, este último munido del formulario de inscripción

a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia de código de postor, y demás

instrumentos que permitan su fehaciente individualización como comprador en la subasta. Quien resulte

ganador deberá acreditar dentro de los 5 días de aprobado el remate en la cuenta de autos el saldo de

precio correspondiente, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso. COMISIÓN MARTILLERO:

6 % sobre el total del precio de venta (3% a cargo de cada parte), más el 10% de ellos en concepto de

aporte previsional (a cargo del comprador) que deberá acreditar dentro de los 5 días de finalizada la

subasta.

Se PROHIBE la compra en comisión, la cesión del acta de adjudicación y NO SE AUTORIZA la

compensación de créditos. A los fines de consultar el auto de subasta en forma íntegra y cotejar la

totalidad de los aspectos regulados que no se encuentran enunciados en el presente edicto, los

interesados pueden consultar la publicidad virtual que se efectuará oportunamente en el Portal de

Subastas Judiciales (http://scba.gov.ar/subastas).

Martillero interviniente: Silvina Lorena TUSI -L° VI F°40 del DJA- Matrícula 1449, domicilio Roque Saenz

Peña N° 4.103 de Olavarría, tel. 02284 15477982, domicilio electrónico constituido

[email protected], correo electrónico [email protected]. La subasta

electrónica se encuentra reglamentada por la Acordada 3604/12 de la SCBA y sus modificatorias,

encontrándose publicada en la pagina de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires

www.scba.gov.ar. En la ciudad de Olavarría.-

El presente Edicto deberá publicarse en la versión digital de «EN LINEA NOTICIAS» de Olavarría,

haciéndose saber esta resolución, sin necesidad de previo pago y sin perjuicio de asignarse los fondos

cuando los hubiere (art. 89 ley 24522), y que conforme lo dispuesto por el art. 1° del Ac. 3103 SCBA, los

medios oficiados podrán percibir un precio de hasta un 40 % más que el percibido por el Boletín Oficial.

