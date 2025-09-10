La Sociedad Libanes de Socorros Mutuos convoca a Asamblea Ordinaria

La SOCIEDAD LIBANES DE SOCORROS MUTUOS de la ciudad de Olavarría, convoca a Asamblea Ordinaria para el día 10 de octubre a las 19.00 hs en su sede social cita en calle 25 de Mayo 3219.

El orden del día será: 1) APROBACIÓN de Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución Patrimonio Neto, Estado del Flujo de Efectivos, y respectivas Notas y Cuadros Anexos y Memoria del ejercicio: 2020, 2021, 2022, 2023 y ejercicio cerrado 30 de junio 2025; 2) Informes del síndico y auditoria que van a ser tratados, de todos los ejercicios; 3) DESIGNACIÓN de dos asociados firmante del acta.-

GUERCI, Marcela VERGEL SCIARA, M. Belen

SECRETARIA PRESIDENTE