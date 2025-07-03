Sindicato de Luz y Fuerza: Convocatoria a elecciones
CONVOCATORIA A ELECCIONES
LA JUNTA ELECTORAL DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE OLAVARRIA, CONVOCA Y REITERA A TODOS LOS OMPAÑEROS AFILIADOS QUE EL DIA SABADO 19 DE JULIO DE
2025 EN MAIPÚ 2150 DE ESTA CIUDAD, EN EL HORARIO DE 08 A
18 HS. SE LLEVARA A CABO EL ACTO ELECCIONARIO PARA LA
CONSAGRACIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE ESTE
SINDICATO, POR EL PERIODO 2025 – 2029.
ART. 89 DE NUESTRO ESTATUTO
LA FALTA DE EMISION DE VOTO DEBERA SER PLENAMENTE JUSTIFICADA,
CASO CONTRARIO SE PENALIZARA CON EL 50% DEL EQUIVALENTE AL VALOR DIARIO DEL JORNAL PERCIBIDO POR EL TRABAJADOR DURANTE EL ULTIMO MES TRABAJADO, SALVO CAUSALES JUSTIFICADAS POR LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES GREMIALES DE TRABAJO.