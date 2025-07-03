Sindicato de Luz y Fuerza: Convocatoria a elecciones

Edictos Judiciales
Por En Linea Noticias 0

CONVOCATORIA A ELECCIONES
LA JUNTA ELECTORAL DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE OLAVARRIA, CONVOCA Y REITERA A TODOS LOS OMPAÑEROS AFILIADOS QUE EL DIA SABADO 19 DE JULIO DE
2025 EN MAIPÚ 2150 DE ESTA CIUDAD, EN EL HORARIO DE 08 A
18 HS. SE LLEVARA A CABO EL ACTO ELECCIONARIO PARA LA
CONSAGRACIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE ESTE
SINDICATO, POR EL PERIODO 2025 – 2029.

ART. 89 DE NUESTRO ESTATUTO

LA FALTA DE EMISION DE VOTO DEBERA SER PLENAMENTE JUSTIFICADA,
CASO CONTRARIO SE PENALIZARA CON EL 50% DEL EQUIVALENTE AL VALOR DIARIO DEL JORNAL PERCIBIDO POR EL TRABAJADOR DURANTE EL ULTIMO MES TRABAJADO, SALVO CAUSALES JUSTIFICADAS POR LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES GREMIALES DE TRABAJO.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!