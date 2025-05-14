Sindicato de Luz y Fuerza: Entra en funciones la junta electoral

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COMUNICADO JUNTA ELECTORAL SINDICATO LUZ Y FUERZA OLAVARRÍA
INFORMAMOS A UDS. QUE LA JUNTA ELECTORAL, QUE ENTRARÁ EN FUNCIONES EL DIA 14 DE MAYO DE 2025, НА QUEDADO CONFORMADA DE LA SIGUIENTE FORMA:


➤ PRESIDENTE: GALLO ENRIQUE DNI. 13.896.562
➤ SECRETARIO: CAÑAL RAUL DNI. 7.835.055
➤ IER. VOCAL: SANCHEZ ENRIQUE DNI. 12.177.735
➤ 2DO. VOCAL: MONTERO ALBERTO DNI. 4.994.318
➤ 3ER.VOCAL: SIERRA ADRIAN DNI. 18.237.591


HORARIO Y DIA DE ATENCIÓN:
SE FIJA HORARIO PARA ATENDER INQUIETUDES DE TODOS LOS COMPAÑEROS AFILIADOS A PARTIR DEL DIA JUEVES 15 DE MAYO DE 2025, TODOS LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 10 A 12 HS. EN TODOS LOS TEMAS INHERENTES AL ACTO ELECCIONARIO EN LA SEDE SITA EN MAIPÚ 2150.

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