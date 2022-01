El balneario de Colonia San Miguel se quedará sin concesionario desde marzo

No habrá fiesta del Camping. «Desde el Municipio me dieron dos cheques, uno de $40.000 y otro de $20.000 para cortar el paso, pero cuesta mantener todo esto», dijo Pedro Schneider

Pedro Schneider, concesionario del balneario de Colonia San Miguel, habló con el programa «Desayuno con Noticias» que conduce Claudia Bilbao en Radio M y confirmó que no se realizará la fiesta del camping y además que su concesión culmina el 31 de marzo próximo.

Sobre la Fiesta del Camping sostuvo que no se realizará dado que «no tenemos las instalaciones bien ordenadas y tampoco nos acompaña el tiempo», dijo. Recordó además que él está al frente de la concesión del balneario desde septiembre de 2018.

Gran parte de la concesión coincide con la pandemia mundial del Covid, y Schneider expresó cómo impactó en el espacio público «por el hecho de no tener entrada económica tuvimos que recurrir a los ahorros de uno para poder sobrevivir. Y no puedo seguir poniendo plata propia para poder sostener este emprendimiento. El 15 de diciembre del año pasado mandé una nota para renunciar. El 31 de marzo nos vamos de acá, nos da una lástima bárbara irnos. Nosotros nos criamos acá con mis padres».

Habló del apoyo municipal y manifestó que «desde el Municipio me dieron dos cheques, uno de $40.000 y otro de $20.000 para cortar el paso, pero cuesta mantener todo esto».

«Yo seguir no sigo más, por más que me traigan todo lo que ellos quieran. Cuando pedí baños me dijeron (del Municipio) que el balneario no va a caminar más, entonces, esto no va, yo soy de una sola palabra y cuando digo, va para adelante, va para adelante y cuando digo, no va más, no va más», cerró Schneider.

