El Embajador argentino en Brasil pidió «no subestimar» a Alberto

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, pidió “no subestimar” al presidente Alberto Fernández y afirmó que es “más útil al país” con su rol de diplomático, por lo que remarcó que no está en campaña de cara a las elecciones legislativas ante los rumores que lo ubican compitiendo por el primer lugar de la lista de diputados nacionales del FdT.

“No estoy en campaña, mi responsabilidad es Brasil. Ahí es donde mejor puedo colaborar en este momento. El Presidente es un gran motivador. Me dio confianza y libertad de acción. Me dijo: `Tenemos que llevarnos bien con Brasil´. uando llegué, Brasil ya no era más el socio número uno de la Argentina. Ahora volvió a serlo, más allá de las diferencias ideológicas, todos los objetivos que me propuse con Jair Bolsonaro, todo lo que le pedí, lo logramos”, sostuvo el ex gobernador bonaerense.

En declaraciones periodísticas, el diplomático añadió: “Soy más útil al país haciendo este trabajo de Brasil. Trabajo para los argentinos, traigo inversiones y dólares genuinos. Estoy en un momento personal en el que puedo desplegar todo lo aprendido. No fue fácil reconstruir un diálogo con Bolsonaro”.

De cara a los comicios legislativos de este año, el dirigente peronista se mostró confiado en que “la gente percibirá en ese momento que lo peor ya pasó”. “Pasamos la mitad del río. No volvamos al pasado. El pasado son esas políticas que nos llevaron a esta realidad agobiante”, señaló.

A la vez, Scioli subrayó que la estrategia electoral y los candidatos serán definidos por “los máximos responsables del Frente de Todos” y agregó: “Pero más allá de quién tenga la responsabilidad de definirlo, el fondo será si acompañamos al Presidente o no. Si estamos de acuerdo con la gestión o no. Se votará sobre lo que está haciendo para solucionar la deuda, su política productiva, la línea de reindustrialización del país, la recuperación del mercado interno”.

En ese sentido, se mostró “seguro de que, a la hora de la verdad, la gente reconocerá que hace todos los esfuerzos para sostener y reconstruir un sistema de salud pública, una economía, un sistema financiero orientado a la producción”.

Y añadió: “Habrá un resurgimiento muy fuerte del país. Alberto Fernández estará al frente de esta campaña y (el ministro de Economía) Martín Guzmán sería un gran protagonista explicando. Me consta que lo hace cuando va al interior. Va a las universidades, charla con los empresarios. Lo ovacionan de pie. Esto es lo que veo. No se ve la Argentina profunda por todo el murmullo que hay”.

Sobre la figura del jefe de Estado, el representante argentino en Brasilia afirmó que “encuentra la síntesis de la diversidad de todos los sectores y busca el mejor camino para el país”.

“No lo subestimen. Vamos a llegar en los próximos meses a más de un 70 por ciento de la población en condiciones de estar vacunada. Generará impacto en la salud, en primer lugar. Vamos a salir de esta pesadilla. Empezará a emerger esa gran Argentina. Es lo que sintetiza con aquello de poner al país de pie. Se verán en plenitud las ideas”, estimó.

Y concluyó: “El Presidente prioriza las cuestiones de fondo. No se enrosca en peleas, por más cizaña que le metan. Piensa en lo mejor para la Argentina. Eso significa responsabilidad, solidez. Tiene las que hay que tener para ponerse un país al hombro y llevarlo adelante”. Scioli es mencionado como un posible candidato a diputado nacional, sobre todo después del espaldarazo que le dio el propio Presidente de la Nación hace unas semanas, en un acto en Misiones en el cual lo llamó “mi hermano”. Pero el exgobernador bonaerense es resistido por Máximo Kirchner y Sergio Massa. (DIB)