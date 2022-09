El Gobierno logró un «avance considerable» en sus tratativas con el FMI, según Georgieva

(Por Nicolás Poggi, enviado especial). El Gobierno logró este lunes un «avance considerable» en sus tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que hoy aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo, una instancia que fue coronada con una reunión en Nueva York entre la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y el presidente Alberto Fernández.

Luego de ese encuentro, la propia Georgieva destacó el «avance considerable» logrado con Argentina y adelantó que el año próximo se analizará una posible modificación de las metas para que el país pueda «beneficiarse lo más posible».

La directora y el Presidente conversaron en el Consulado argentino en Nueva York, en el marco de las actividades que el mandatario desarrolla en esa ciudad, adonde viajó para participar de la 77° Asamblea General de la ONU.

«Debemos analizar el tema de las metas en función del programa, avances y condiciones para su implementación, para que Argentina pueda beneficiarse lo más posible», expresó la titular del FMI cuando fue consultada sobre si podría haber una revisión el año próximo.

La directora gerente del organismo no descartó esa posibilidad «en la medida en que vayamos entendiendo mejor el desempeño de Argentina a partir de 2023, observando la trayectoria del crecimiento y la evolución de la inflación, y la eliminación de subsidios».

«Todos esos son aspectos que tendremos en cuenta», remarcó.

En el Gobierno nacional hubo satisfacción por los términos de la reunión y, según pudo saber Télam de fuentes oficiales, el anuncio de la segunda aprobación técnica del acuerdo fue difundido por iniciativa del FMI y no por pedido de la delegación argentina.

Fuentes oficiales destacaron que el FMI ratificó que «hay un solo programa» económico y que los equipos de la cartera que conduce Sergio Massa «fueron muy sólidos».

En la reunión con Georgieva, el mandatario reiteró sus pedidos por el «problema de los sobrecargos», que son las tasas que cobra el FMI; una distribución «más justa» de los Derechos Especiales de Giro (DEG) y la puesta en marcha del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad.

«El Presidente describió cómo está impactando la guerra en los precios de alimentos y energía, y la inflación en general, y puso el eje en que las reacciones del sistema económico apuntan a la demanda y no a la oferta, cuando este es un problema de demanda», indicaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese aspecto, desde la comitiva oficial objetaron que los Bancos Centrales de los países del mundo «estén yendo a un esquema de disminuir la demanda con aumento de tasas», cuando el problema reside en la oferta.

Después de la reunión con Fernández, y a través de su cuenta de la red social Twitter, Georgieva insistió en que se trató de una «excelente reunión» y volvió a marcar la «importancia de la implementación decisiva del programa para combatir la inflación y fortalecer la estabilidad para el crecimiento sostenible e inclusivo de los argentinos».

La funcionaria del organismo multilateral tuiteó: «Excellent meeting with President @alferdez in New York City. We welcomed today’s staff level agreement and emphasized the importance of decisive program implementation to fight inflation and strengthen stability for sustainable and inclusive growth for Argentinians».

De igual forma, ya en la conferencia de prensa Georgieva había calificado de «excelente» la reunión con Fernández y subrayado el «avance considerable» logrado hasta llegar «a un acuerdo a nivel técnico».

«Expresé mi reconocimiento por la forma muy seria en la que el ministro Massa, su equipo, y el Banco Central están abordando los desafíos significativos de la Argentina», señaló en una conferencia de prensa ofrecida tras el encuentro.

Poco antes de la reunión de Fernández con Georgieva, el FMI anunció que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas (EFF) otorgado a la Argentina para refinanciar la deuda de US$ 44.500 millones contraída por la anterior gestión de Mauricio Macri.

El entendimiento está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna en las próximas semanas, por lo que, una vez completada esa revisión, Argentina tendría acceso a alrededor de US$ 3.900 millones.

La titular del organismo remarcó que se avanza con Argentina en la «estabilización de la economía y el avance por la reconstrucción de las reservas, así como la atención que se ha venido prestando a las políticas necesarias para hacer frente a la inflación».

«El foco está puesto en hacer frente a los factores desencadenantes del déficit y los desafíos energéticos», afirmó e insistió en el objetivo de implementar el acuerdo en función de los progresos necesarios para «hacer frente a la inflación y lograr el avance de Argentina en términos de intensificar el proceso económico y cumplir con las expectativas del pueblo».

El rol del organismo, dijo Georgieva, es «fomentar la estabilidad macroeconómica y financiera, y ayudar también al mundo en un contexto de crecientes shocks exógenos».

Reiteró su «reconocimiento» a la labor de Massa, que se había reunido con las autoridades del organismo en Washington la semana pasada.

El encuentro entre Georgieva y Fernández se inició hoy a las 11.30 y duró cerca de una hora. Participaron también el canciller Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el embajador en Estados Unidos, Jorge Arguello, integrantes de la comitiva oficial.

La comitiva se trasladó a pie desde el Hotel Hyatt Park -donde se aloja el Presidente- hasta el Consulado argentino en Nueva York, ubicado a tan sólo metros en la zona del bajo Manhattan.

En efecto, Arguello destacó en conferencia de prensa posterior que Georgieva tiene una mirada «optimista» sobre la marcha del acuerdo y que incluso destacó ante el Presidente, apenas iniciada la reunión: «Vamos bien».

