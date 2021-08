El Himno Nacional con sello olavarriense

Nuestro Himno Nacional Argentino, interpretado por artistas olavarrienses, filmado en las localidades del Partido de Olavarría: un proyecto impulsado por el intendente Ezequiel Galli y llevado a cabo desde la Subsecretaría de Cultura y Educación.

De la propuesta han participado 35 músicos que integran la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, la Escuela Municipal de música “Hnos. Rossi”, la Orquesta Escuela y la Banda Municipal “Hugo Bazzano”. Asimismo, algunos de ellos son docentes del Conservatorio Provincial de Música “Ernesto Mogávero”.

“Quiero contarles como se gestó este proyecto: fue una idea que trasladé en su momento a la subsecretaria de Cultura Agustina Marino. Un video que vi del Himno Nacional Argentino filmado en distintas provincias y lugares emblema de nuestro país, que hacían a ese Himno algo maravilloso”, relató el intendente Ezequiel Galli.

Además agregó que “me gustó la idea y se me ocurrió hacer algo similar con nuestro hermoso Partido, con las localidades: cada una con su idiosincrasia. Y no puedo dejar de detenerme en una en particular que es Rocha, donde fuimos a filmar. Tiene que ver con nuestra historia familiar. El himno tiene que ver con la historia de cada olavarriense: lomanegrenses, sierrabayenses, hinojenses. A mi me tocó Rocha, frente a la estación de trenes donde mi padre nació, donde mi abuelo y mi bisabuelo tenían el almacén”.

“Todas las localidades son parte fundamental de nuestro Partido, de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia y cada uno de nosotros como olavarrienses tenemos ese sentido de pertenencia, de amor por nuestro Partido. Me pareció importante e interesante tener el Himno expresado por la Sinfónica Municipal. 35 músicos -nada más y nada menos- y el Mtro. Diego Lurbe que le puso la dirección a esto, hacen que sea realmente una expresión cultural que nos da identidad. Espero que sea algo que todos los olavarrienses puedan disfrutar, tomarlo como una expresión cultural que nos identifica y nos representa”, manifestó el Intendente.

Por último agradeció “a toda la Subsecretaría de Cultura, todos quienes trabajaron incansablemente, pero Beatriz y Cecilia le pusieron mucho el cuerpo así que quiero destacar el trabajo que hicieron ellas, en nombre de todo el equipo de la Municipalidad. También a los representantes de la comunidad, gracias por acompañarnos”.

La dirección musical estuvo a cargo del Mtro. Diego Lurbe y el trabajo de arreglos y diagramación musical se realizó conjuntamente con el coordinador de la Escuela Municipal de Música “Hnos. Rossi”, Federico Sánchez y el músico local Daniel Germán Rodríguez.

Al finalizar la presentación, el intendente Ezequiel Galli, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani y el presidente del Honorable Concejo Deliberante Bruno Cenizo entregaron recordatorios para quienes formaron parte del proyecto.