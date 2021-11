El humor absurdo salva tu día

Por: Arq. Jorge Hugo Figueroa. Tiempo de lectura estimado: 2:30 minutos

Había tenido un día absolutamente estresante en la ciudad de Buenos Aires, esa especie de limbo que construimos en donde no se está en el “exterior” (aunque tanto se quisiera), ni tampoco en el “interior” (vade retro). Quienes me conocen, saben lo mucho que me pesa esa ciudad en particular. Después de haber esquivado decenas de escenas de crímenes, cientos de miles de personas y de haber evitado usar el teléfono celular de gama ultra baja para evitar convertirte en víctima de un delincuente que pasará menos de 1 hora en una comisaría por “intento de hurto”; finalmente había llegado a la terminal de Retiro.

Afortunadamente, en un banco de la estación pude encontrar un respiro para tanta “trajín preventivo” y saqué de mi maleta la revista que elegí al azar en un puesto cercano.

Fuente: Revista Nah!

Los ejemplares, sumamente cuidados desde el diseño, mostraban la clara intención de entregarle al lector todo tipo de historias delirantes.

Fuente: Revista Nah!

El humor, ese estado en donde podemos librarnos un poco del laberinto paranoico en el que nos hemos metido, el espejo en el que tenemos el espacio para liberar tensiones pero también para reflexionar, “parar la pelota” y distinguir la verdadera dimensión de las cosas. Separar “el trigo de la paja”, y poder reconocer más claramente urgente y lo importante, lo legal de lo legítimo.

Fuente: Revista Nah!

Después de estar un tiempo inactiva, las producciones regresaron y hoy en día se las pueden encontrar en la red y en facebook.

Fuente: Revista Nah!

Si les gusta éste tipo de humor, les recomiendo ver el canal de F Fran Gómez, un exponente actual del absurdo.