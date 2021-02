El intendente de Laprida dio positivo de Covid

El Intendente Municipal de Laprida publicó en sus redes sociales que había sido positivo de Covid-19 luego de realizarse un test rápido en la tarde del sábado en el Hospital Municipal.



«Quiero informarles que este mediodía descubrí que había perdido el sentido del olfato. No había tenido otros síntomas relacionados con covid en los días anteriores, salvo un resfrío (lo que no es considerado síntoma covid). Al detectar la perdida de olfato consulté inmediatamente a los médicos del hospital quienes en horas de la tarde me realizaron un test rápido que dio como resultado POSITIVO» puntualizaba Torres.

Luego agregaba «No tengo ningún padecimiento físico salvo la pérdida de olfato, es decir estoy en condiciones normales de salud. Tengo la vacuna aplicada en sus dos dosis, lo que sin dudas debe ser el motivo de que no sienta ningún tipo de molestia»



Confirmaba su aislamiento como corresponde por indicación médica hasta el 26 de febrero inclusive, tiempo en el cual seguirá trabajando en forma remota desde mi domicilio mientras que por el momento se desconoce la situación de otros funcionarios de trabajo que deban aislarse por ser considerados contacto estrecho del Intendente.

