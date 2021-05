“El macrismo hizo bolsa al país”

El Embajador de la Argentina en Brasil y exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli habló con Mariana Verón en Identidades y lanzó duras críticas al macrismo.

Todas las mañana, quien le peleó el ballotage a Macri en 2015, se levanta a las 6 de la mañana y a las 8.30hs ya se pone el traje aunque no tuviera una reunión política. Y es que a Daniel lo que le apasiona es el trabajo, no el poder. “No me gusta sentirme un vago” y agrega que el trabajo fue su mejor terapia. Hoy ve este trabajo nuevo como un desafío y reconoce que “ser embajador es acción pura”.

El ex diputado cuenta que no leyó “Primer Tiempo” el libro de Macri. Melina le cuenta que en un fragmento del libro, el expresidente cuenta una anécdota en la que le dice a Vidal que no pague los aguinaldos de diciembre del primer momento de la gestión para dejar claro el “desastre que había dejado el ex gobernador”. En relación a esto, Scioli declara con firmeza “esa es la forma de gobernar que ellos tenían. Ese es su espíritu y por eso perdieron. Hicieron bolsa el país”.