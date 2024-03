El nombre del CCK: «Le puede poner Conan o Eduardo Eurnekian, pero que mande la comida a los comedores»

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió este miércoles al cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, que el Gobierno anunció horas atrás, y aseguró que para él “es una anécdota si se les manda la plata a las provincias, si se le manda el dinero de los alimentos a los comedores, si dejan de hacer despidos masivos de gente que trabaja dentro de la esfera pública y si cuida que no se produzcan más despidos en el sector privado”.

Y reforzó su idea con un mensaje al presidente Javier Milei: “Si quiere, le puede poner Conan o Eduardo Eurnekian, pero que mande la comida a los comedores, que mande insumos a los hospitales y que no le saque los medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas”.

En declaraciones a AM530 Somos Radio, el legislador bonaerense dijo que Milei “tiene poca distancia entre lo que dice y hace, por más que no comparto nada. Verbalizar las cosas no significa que sucedan. Se nota en la calle que va creciendo el disgusto con el Gobierno, pero van 110 días y hay esa sensación como en el fútbol de que podés pegar un planchazo en los primeros 10 minutos y no te echan, te ponen solo amarilla. Y la verdad es que hay que reformular la relación que decide tener el gobierno en materia de economía, derechos y posibilidades de que la gente pueda desarrollar sus vidas de manera más humana ¿no? Porque la acción política debe tener siempre al ser humano en el centro de su acción y desarrollo y no obviarlo”, expresó.