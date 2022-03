“El objetivo es seguir plantando y concientizando”

La forestación del Complejo Universitario crece cada día más. A través del trabajo realizado y el gran apoyo recibido, el proyecto alcanza cifras inesperadas en un principio. Los inicios, la motivación extra de la presencialidad plena y la ayuda comunitaria en palabras de Martín Graff, impulsor del trabajo junto a su pareja.

Tomas Kessler- Agencia Comunica

En octubre del pasado año ocurrieron una serie de incendios forestales en la Provincia de San Luis y Mendoza. Miles de hectáreas consumidas y un incalculable daño al medio ambiente. Esto fue lo que despertó el interés para llevar a cabo este proyecto y responder ante los desastres desde su lugar. “Desde mi casa decidimos hacer un aporte a la naturaleza”, recuerda Martín Graff, quien se desempeña como no docente en la Facultad de Ingeniería de Olavarría y es el impulsor del proyecto “Aquí nos plantamos” junto a su pareja Cecilia Fernández.



De esta manera, el trabajo comenzó lentamente, seis árboles (tres aguaribay y tres fresnos) fueron sembrados en distintos sectores del predio. A lo largo de todo el 2021 se realizaron más plantadas y el total llegó a 145 árboles de distintas especies: “es un número muy grande y aún más grande es la participación que ha habido”, comenta el trabajador de la facultad.



Este número no quedara estancado, exclama Martin, y comenta que el objetivo de este 2022 “es seguir plantando y concientizando” y al mismo tiempo espera realizar una recaudación de dinero a lo largo de todo un mes y “comprar los árboles que ya los tengo identificados, para reponer lo que se secó y continuar plantando en el predio”. De igual manera, él explica que no se trata de plantar por plantar, sino que está todo planeado y diagramado.

Está claro que esto no es trabajo de una sola persona, ya que “sería agotador hacerlo solo” reconoce Martín Graff y al mismo tiempo celebra el acompañamiento que recibe de una gran cantidad de personas. Se ha acercado gente de toda la ciudad e incluso de otras localidades para interiorizarse en el tema y realizar su aporte. “Lo que voy transmitiendo es que si todos pusieramos nuestro granito de arena, tendríamos el campus lleno de árboles. No solo se trata de aportar dinero, sino sumarse a la campaña, acercarse, venir a plantar, todo suma”, explica, y al mismo tiempo reflexiona que “el árbol solo sabe dar. Cobijo, sombra, aire, el árbol da y al mismo tiempo embellece el paisaje. Yo los veo maravillosos en el campus y además creo que hacen falta”.



“La gente me pregunta y quiere interiorizarse”, relata Martín con un marcado tono de alegría. “Me ha pasado que gente de la universidad me ha donado plantas, macetas. Yo las traigo a casa y las cuido para en algún momento poder colocarlas en el campus”, destaca.



El apoyo recibido lo motiva a continuar y él mismo explica que “lo tomé como un compromiso personal. Si llueve el viernes, el sábado yo voy a fumigar para las hormigas, sino nos quedamos sin más plantas”. Es mucho el cuidado que requieren y el trabajo necesario pero ver lo logrado y lo que genera en la gente, “es muy gratificante”.

El hecho de que este año la presencialidad ya sea plena en todo el complejo universitario genera expectativas para Martín. “Para mí, empieza con muchas más ganas porque considero que al haber presencialidad va a haber mucha más participación, por una cuestión que uno puede estar más en contacto con la gente. El año arrancó bien y ya estamos juntando dinero para seguir plantando”.

Asimismo, también reconoce que este año al volver las actividades presenciales va a haber menos tiempo y “no vamos a estar tanto en casa como antes”, pero eso no impide seguir con el trabajo realizado.

Un proyecto que comenzó lentamente para devolverle a la naturaleza parte de lo que perdió en aquellos incendios y que hoy ya lleva más de 100 árboles plantados a lo largo y ancho del campus. Se seguirá trabajando y recibiendo con los brazos abiertos a todo el que quiera sumarse, culminó. Para contactarse con él pueden hacerlo al 2284-600442 o lo encontrarán en cada plantada que se realice en el complejo universitario.

