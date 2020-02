Fernández reveló que habló con Macri dos veces desde el cambio de Gobierno

El presidente Alberto Fernández reveló en las últimas horas que habló con su antecesor Mauricio Macri dos veces desde el cambio de Gobierno.

“Me llamó para ver cómo estaba. (Él) estaba de vacaciones en el Sur. Puede ayudar a solucionar los problemas que crearon, a que la Justicia funcione mejor”, dijo en declaraciones radiales.

“En default estábamos desde que Macri dejó la presidencia. Por eso habló de reperfilar y reperfiló algunos bonos. Estamos tratando de salir de este default y darle un nuevo tratamiento a la deuda. El tema es cómo con la economía argentina podemos hacer frente a las deudas que existen. La deuda es alta en números y a muy corto plazo. Argentina necesita tiempo para recuperarse y poder pagar”, sostuvo en una entrevista.

En otro orden, ratificó que no habló sobre el aborto con el Papa. “No hablé con el Papa en ningún momento del tema del aborto. Pienso que cuando dos personas se encuentran y tienen un punto de acuerdo y nueve de diferencia, quiero potenciar el punto de acuerdo”, dijo.

Asimismo, dijo: “Respeto la posición de la Iglesia, pero no lo hablé con él. Muchas veces las cosas se discuten y no se resuelven. La ley no salió pero se puede resolver con otra lógica. No podemos dividirnos también por el tema del aborto”.

Asimismo, aclaró que “el tema de que la ley legalice el aborto, en verdad no quiere decir que sea obligatorio”. Y amplió: “Es absolutamente legítimo y respetable que haya mujeres que no quieran abortar. Muchas veces me dicen que muchas abortan porque no saben cómo alimentar a sus hijos cuando nazcan. Estamos armando un programa para prestar atención médica y alimentación durante los primeros dos años de vida, con los nutrientes y las proteínas necesarias. Un chico mal nutrido es un chico con problemas cognitivos”, indicó. (DIB) MCH

