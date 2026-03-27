Kicillof tras el fallo por YPF: “Se hizo justicia” y apuntó contra Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que “se hizo justicia” luego de que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos anulara la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF, y cuestionó al presidente Javier Milei.

“Se hizo justicia. Este fallo es lo que siempre planteamos”, afirmó el mandatario provincial al ser consultado sobre la resolución judicial.

En ese marco, agregó: “Milei tendría que pedir perdón por apoyar a los fondos buitres”, en referencia a las críticas que el Presidente había realizado sobre su rol en el proceso de estatización.

Cruces con el Presidente

Kicillof también cuestionó la postura del Gobierno nacional durante el litigio. “Era muy malo que el Presidente, para sacar provecho político, les diera la razón a los fondos buitres”, sostuvo en declaraciones radiales.

En la misma línea, señaló: “Una pena lo del Presidente, porque el Tribunal le dijo que él nunca tuvo razón”, y relativizó los cuestionamientos recibidos. “Lo cierto es que la palabra del Presidente está devaluada”, agregó.

Además, remarcó que la defensa del Estado argentino mantuvo una postura sostenida desde el inicio del juicio. “Mientras Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado defendían los mismos argumentos que sostuvimos siempre”, expresó.

La expropiación de YPF

El gobernador defendió la decisión de avanzar con la estatización de la compañía en 2012. “Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas”, afirmó.

En ese sentido, destacó el rol de la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al impulsar la medida y sostuvo que marcó “el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita”.