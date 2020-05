El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una entrevista donde volvió a referirse al impacto económico del aislamiento por el coronavirus. “El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia”, sostuvo

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una entrevista en Casa Rosada al periodista de C5N Juan Amorín, en el que se refirió a la compleja situación económica que vive el país en medio de la cuarentena por coronavirus. También, habló de la negociación de la deuda, el aporte extraordinario que se estudia aplicar a las grandes fortunas, Cristina y el Papa.

De acuerdo a lo que publica esta mañana el diario La Nación, el Presidente dijo que están trabajando en un “nuevo contrato social para la Argentina”.

Sobre el escenario crítico de la economía en el marco del aislamiento, advirtió: “No es verdad que si abrimos la cuarentena, la economía se vuelve próspera”, dijo. “El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia”, remarcó.

El primer mandatario volvió a defender las medidas llevadas adelante por el Gobierno en el avance de la pandemia y sostuvo que se trata de un “tiempo ganado”. “Logramos construir lo que nosotros creemos que era necesario para controlar la pandemia, para que al momento de que los contagios llegaran todos puedan ser atendidos. Eso lo logramos y como argentinos tenemos que estar muy orgullosos”, dijo.

En otro tramo de la conversación, se refirió a sus dichos en la conferencia de prensa del sábado ante la pregunta sobre los sentimientos de angustia que pueden estar viviendo los argentinos en la cuarentena. “Nadie puede sentirse bien porque no puede salir de su casa porque un virus lo acecha. Yo no me enojé, quise ser categórico en mi respuesta. No es que yo no advierto el malestar natural que pasamos todos, con todos los cuidados que tenemos que tener, sería un necio si no lo hago”, aclaró.

