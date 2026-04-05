Semana Santa 2026: más de 2,8 millones de turistas y un impacto económico de $ 808.198 millones

La actividad turística durante la Semana Santa 2026 dejó cifras positivas en cantidad de viajeros, aunque con un consumo más moderado. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, más de 2,8 millones de personas se movilizaron por el país, generando un impacto económico de $ 808.198 millones.

En total, viajaron 2.852.256 turistas, lo que representa un crecimiento del 5,6% en comparación con 2025. Sin embargo, el gasto total cayó un 18,9% en términos reales, reflejando el peso del contexto económico en las decisiones de consumo.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 108.982, con una baja real del 8,4% interanual. A su vez, la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, un 16,1% menos que el año pasado.

Este comportamiento consolidó un perfil de turista más prudente, con preferencia por escapadas cortas, destinos cercanos y actividades de bajo costo o gratuitas.

A pesar de este ajuste en el consumo, el volumen de viajeros y la diversidad de propuestas en todo el país permitieron sostener la actividad durante el fin de semana largo.

El movimiento turístico mostró una fuerte dispersión territorial. Entre los destinos más elegidos se destacaron polos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

También hubo una alta demanda en el norte argentino, especialmente en Jujuy, Tucumán y Salta, donde la agenda religiosa tuvo un rol central.

En paralelo, crecieron los destinos de naturaleza y cercanía, como Misiones —con protagonismo de las Cataratas del Iguazú—, la cordillera neuquina y localidades bonaerenses como Tandil.

Además, se consolidaron opciones emergentes como Catamarca y La Rioja, junto con múltiples destinos del interior que captaron turismo interno con propuestas más accesibles.

Los datos cualitativos refuerzan la idea de un cambio en el comportamiento del viajero. El 54% de los argentinos eligió su destino a partir de redes sociales, mientras que el 52% lo hizo por recomendaciones de familiares o amigos.

Al mismo tiempo, crece el uso de herramientas digitales: el 36% utilizó buscadores online y el 19% ya incorpora inteligencia artificial en la planificación de viajes.

En términos económicos, una familia tipo necesitó más de $ 1,1 millones para viajar dentro del país, lo que equivale a cerca del 69% de un salario medio, según el Instituto de Economía de la UADE.

La provincia de Buenos Aires concentró gran parte del movimiento turístico, con la Costa Atlántica como principal destino y Mar del Plata a la cabeza.

También se destacaron localidades como Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas, con buenos niveles de ocupación impulsados por escapadas cortas.

Uno de los puntos más fuertes fue Tandil, que alcanzó ocupación plena gracias a su tradicional agenda de Semana Santa, con actividades religiosas, culturales y espectáculos.

Con este fin de semana largo, ya son tres los que se contabilizan en 2026. En ese período, viajaron 6.874.256 turistas y se generó un gasto total de $ 2.047.075 millones en todo el país.

El balance general muestra una recuperación moderada del turismo en cantidad de viajeros, pero con un consumo más ajustado, en línea con el contexto económico actual.