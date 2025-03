Vía libre: Diputados aprobó el DNU que habilita un acuerdo con el FMI

Con un Congreso blindado por una nueva protesta de los jubilados, el oficialismo logró su cometido: blindó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que habilita al Gobierno a sellar un acuerdo de refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con el apoyo de Pro, la UCR, la Coalición Cívica, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal, parte de Encuentro Federal, un puñado de los radicales de Democracia y los diputados aliados a los gobernadores, reunió 129 votos positivos, 108 rechazos y 6 abstenciones.

El aval de la Cámara de Diputados es suficiente para dejar firme el DNU 179 firmado por Javier Milei para autorizar un nuevo empréstito del organismo de crédito internacional. Supone un alivio para la administración libertaria, que necesita mostrar solidez a los mercados para sostener su política económica y cambiaria. Con esta aprobación, el Gobierno logró neutralizar al kirchnerismo y la posibilidad de que rechacen el decreto en el Senado.

La sesión, que duró casi seis horas, se desarrolló con fuertes cruces entre la oposición y el presidente de la Cámara, Martín Menem, a quien varios legisladores lo incomodaron por la filtración de unos supuestos audios en los que pide a la bancada oficialista “hacer quilombo”.

El debate

El kirchnerismo y la izquierda habían anticipado su rechazo al DNU 179 firmado por Milei. Se oponen a la herramienta utilizada por el Gobierno para habilitar un acuerdo con el FMI y solicitan que se respete la “Ley Guzmán”, que exige una ley para nuevas tomas de deuda en moneda extranjera. Objetan, además, la falta de detalles sobre lo que se firmará con el organismo de crédito internacional.

“¿Cuánto es el monto de esta deuda? No saben. Ni el monto, ni el costo, ni los intereses. Tampoco los activos de la argentina que van a estar en juego”, subrayó Vanesa Siley, de Unión por la Patria.

Máximo Kirchner culminó las exposiciones del kirchnerismo. El diputado tiene historia con esta temática: en 2022 renunció a la jefatura del bloque del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) por el acuerdo con el FMI que firmaron, en aquel momento, Alberto Fernández y Martín Guzmán.

“El problema es de fondo y con el Fondo. Esto va a fracasar y ustedes lo saben. Y lo que están haciendo diputados que nos daban clases de educación cívica es sacarse el problema de encima. Tiene que ser seria esta discusión. Tenemos que encontrar la forma de que nuestro país pueda pagar. Cuanto más tiempo pase, más agarrados del pescuezo nos van a tener. Somos marionetas”, sentenció.

Nicolás del Caño, de la Izquierda, destacó la falta de información, pero fue más allá: acusó al Gobierno de liquidar reservas “para sostener el tipo de cambio”. “Están patoteando para acordar con el FMI. [Luis] Caputo es un cobarde, no vino a dar explicaciones y esto debería volver a comisiones“, señaló. Y concluyó: “Lo que estamos viendo acá es una nueva estafa”.

En la oposición dialoguista, las posiciones estuvieron partidas. Los radicales de Democracia y Encuentro Federal no tenían una posición unificada.

Facundo Manes, referente de Democracia y quien ejerce una de las posiciones más duras dentro de su bloque, dijo que no iban a acompañar el DNU 175 porque lo consideran “una triple irresponsabilidad“: institucional, económica y política. “La Argentina, señor presidente Milei, no necesita más fracturas. Y si realmente usted quiere un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, envíe un proyecto de ley, permita el debate. Y si es un buen acuerdo, será aprobado con argumentos y no con patotería o imposición”, sentenció

En Encuentro Federal también hubo fisuras. De sus 15 integrantes, ocho rechazaron el DNU sobre el FMI y otros siete lo apoyaron, entre los que se encuentra el propio jefe de bancada, Miguel Pichetto. El legislador criticó que el Gobierno hubiera mandado ayer “segundas líneas” a dar explicaciones al Congreso.

“La naturaleza frágil de este decreto raya la ilegitimidad”, dijo Nicolás Massot, uno de los principales referentes económicos del bloque. “Están y estaban los votos para que una autorización de esta naturaleza saliera por ley. Hoy, que esto va a salir aprobado, va a tener una decena de votos menos, incluido el mío, que si hubiese ingresado por ley”, anticipó. Su intervención terminó con un dardo a la administración económica del Gobierno: “Tiene que existir de manera urgente un cambio en la política cambiaria. Nadie quiere que a este gobierno le vaya mal, solo ha perdido la fe por un plan cambiario que brilla por su ausencia”.

El martes por la tarde asistieron a la Comisión Bicameral de DNU cuatro funcionarios del Ministerio de Economía para explicar el decreto: el viceministro José Luis Daza, Pablo Quirno (Finanzas), José García Hamilton (secretario Legal y Técnico de Economía) y Marcelo Griffi (director del BCRA). Los representantes del Poder Ejecutivo no se salieron del libreto y no dieron detalles sobre la letra chica del acuerdo con el FMI, al argumentar que todavía no está cerrado.

“Lo vamos a ratificar”, dijo Juan Manuel López, jefe de la Coalición Cívica en Diputados sobre el DNU. “No estamos orgullosos de eso”, reconoció, a la vez que criticó una de las últimas jugadas del kirchnerismo, de enviar una carta a las autoridades del FMI para evitar la firma de un nuevo acuerdo. “Como si acá sobrara todo, como si no fueran responsables de nada. No tienen cara señores”, reprochó. Por último, lanzó una advertencia al oficialismo: “La Argentina es vulnerable porque hay una guerra comercial desatada por el principal aliado de Milei, Donald Trump. La vienen piloteando bien, pero cuidado con ser el lazarillo del presidente de la potencia más grande del mundo porque nos puede traer un problema”.

Rodrigo de Loredo justificó el acompañamiento de su bloque, la UCR. “Hacernos de fondos acrecienta nuestra capacidad crediticia. Y también puede dar la posibilidad de salir del principal obstáculo económico que tenemos, que son el cepo y la brecha. Pero de ninguna manera un acuerdo con el FMI es el fin, es solamente un poco más de tiempo, pero que no resuelve el fondo de la cuestión”, explicó.

En una jugada por partida doble, Cristian Ritondo, de Pro, defendió la herramienta utilizada por Milei para habilitar un acuerdo con el FMI al criticar al kirchnerismo. “Fueron ustedes los que elaboraron la ley de DNU”, recordó sobre la norma que impulsó en 2009 Cristina Kirchner. Dio por finalizado su discurso después de tildar a los legisladores del PJ como “una máquina de impedir”.

Gritos y contrapuntos

La sesión tuvo un comienzo torcido. La mayoría de las cuestiones de privilegio del kirchnerismo y la izquierda recordaron el accionar de las fuerzas policiales la semana pasada así como el papel de los diputados libertarios adentro del recinto. El oficialismo replicó con dureza y acusó a la oposición del endeudamiento del país.

Fue llamativa la intervención del diputado Alberto Benegas Lynch, quien hizo un llamado “a la gente de bien de esta Cámara” a no responder a los agravios. Solicitó a sus colegas de bloque “estar calmos como agua de río”. “Queremos tener una sesión en paz, pero tenemos que asumir que no la vamos a tener. Tenemos que estar calmos como agua de río. Les van a decir cosas que nunca le han dicho en estas sesiones, pero es parte del deber histórico. No contestemos a los artífices de la deuda de la política cuando queremos reconstruir los equilibrios financiero y monetarios”, pidió.

Pichetto exigió al presidente de la Cámara controlar el tiempo de las intervenciones y recordó que en labor parlamentaria el oficialismo se comprometió a tener “mesura”. “Quedamos en que se llevaban la ley y no los discursos y pusieron un incendiario para provocar, traten de ubicarse, ser profesionales e inteligentes”, solicitó.

Previamente, el libertario Lisandro Almirón, quien en la sesión pasada fue el que increpó a Oscar Zago por dar quorum al kirchnerismo, le pidió disculpas a su colega y terminó con un desafío a la oposición. “¿A quién más quieren que pida disculpas, caraduras? Pidan disculpas ustedes a los argentinos. Que la presidenta Cristina Kirchner venga y pida perdón de rodillas por lo que hizo. ¡Que venga Boudou, que venga Kicillof!”.

El inicio

La sesión especial había comenzado a las 10.24, con 130 legisladores. Transcurrió a la par de una nueva movilización que fuerzas opositoras y de izquierda convocaron frente al Congreso en defensa de los jubilados.

El oficialismo apuntó a una sesión exprés. Lo anticipó Martín Menem en labor parlamentaria y el kirchnerismo adelantó su disconformidad. También lo hizo Pichetto, quien abandonó la cumbre antes de que termine. “Esté esquema de ninguneo es permanente y tiene que cambiar”, dictaminó el jefe de Encuentro Federal.

“No queremos achicar el debate de un tema tan sensible”, dijo Germán Martínez en el recinto. “La última sesión terminó en un escándalo, con diputados trompeando y llevando por la fuerza a otro diputado fuera del recinto. Hoy se sientan acá fingiendo demencia”, sumó. Y anticipó: “Queremos plantear los temas que usted no dejó tratar porque levantó la sesión: el emplazamiento de las comisiones para debatir la derogación de las facultades delegadas al Presidente, la moratoria previsional y la ratificación autoridades de la Comisión de Juicio Político”. Cecilia Moreau, al lado de Martínez, le dijo a Menem, a los gritos: “No me pelotudees”.

La última sesión, en la que la oposición logró impulsar la investigación del caso $LIBRA, el bloque de La Libertad Avanza se hundió en el caos. Diputadas oficialistas y libertarios disidentes se enfrentaron en pleno recinto: hubo piñas, forcejeos y gritos. Esta mañana, esas fisuras volvieron a aparecer.

