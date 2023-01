El Popular no se presentó en el Ministerio de Trabajo y se endurecen las medidas

Este martes se realizó una masiva movilización frente a el Diario El Popular, Telecom, El palacio San Martin y el Ministerio de trabajo, donde a las 12 estaba prevista una nueva audiencia por el conflicto por parte de falta de pago de salarios de la empresa.

Desde diferentes sectores los trabajadores de El Popular recibieron un fuerte apoyo de gremios como Satsaid, Fatpren, Uocra, Municipales, CECO, Camioneros, Smata, AOMA, Casa del Trabajador, Suteba, CTA, SADOP, SOECO, FOCRA, SUTPA, UPSRA, Químicos, Suteryh, entre otros.

También estuvieron presentes integrantes de la Facultad de Ciencias Sociales, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, concejales del interbloque Frente de Todos como Mercedes Landívar, Telma Cazot, Ubaldo García, Gaston Sarachu, el diputado provincial César Valicenti, el subsecretario de Minería y presidente del Partido Justicialista Federico Aguilera, el subsecretario de Comunicación del Municipio Juan Dambolena, Germán Aramburu y Manuela Cos, integrantes de Olavarría al Frente, Solange Rivarola Vales, referente del Movimiento Evita, el titular de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, entre otros referentes.

Andrés Pellegrini, referente de la APO y Fatpren señaló que los trabajadores “solamente han recibido 25 mil pesos del mes de noviembre, nada del mes de diciembre y nada del medio aguinaldo. También estamos los que continuamos en la empresa cumpliendo tareas, recibiendo el pago de forma discriminatoria, en algunos casos cobran y otros no, generando una situación bastante incómoda para todos”.

“Esperamos que nos respeten los derechos laborales. Ni más, ni menos. Aquellos que no han cobrado cumplieron con su tarea y merecen el respeto como todos”, agregó.

Flavio Ramírez, dirigente de Fatpren señaló que “estos no son empresarios de medios, son empresarios de mierda” y afirmó que “a Botta (Jorge) lo conocemos bastante los trabajadores de prensa de toda la República Argentina. Este buen señor presidió durante muchos años la cámara ADIRA, que es la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina donde hizo que los trabajadores y las trabajadoras de todos los diarios cobráramos salarios de miseria así se podía ahorrar unos mangos de más para llenarse los bolsillos”.

Francisco Pancho Ferrari señaló que, » en 30 años no tuve una sanción, un apercibimiento, un conflicto con un compañero o con un jefe. Si ellos consideran conflicto que yo quería cobrar porque no me pagan desde noviembre, es otro tema”, valoró “las muestras de cariño de colegas, de compañeros, ex compañeros y de los gremios. Y quería remarcar lo de los gremios que están tan demonizados muchas veces, pero cuando nosotros estábamos absolutamente solos, cuando empezamos con esto hace cuatro o cinco años, muchos de ellos estuvieron con nosotros”.

Desde calle Vicente López la manifestación se trasladó a Telecom donde con “huevazos” incluidos miembros del SATSAID señalaron a la empresa TELECOM como “socio responsable” de la situación que atraviesan los trabajadores de El popular en TV.

Luego se dirigieron hacia el Palacio San Martín. Allí se vivieron momentos de mucha tristeza al recordar a Fabio Duca, recientemente fallecido. Duca fue un histórico trabajador de televisión, director de la edición central del noticiero del Canal Local.

La marcha finalmente llegó al Ministerio de Trabajo, cerca de las 12:00 cuando está convocada una nueva audiencia en el marco de la deuda salarial que mantiene la empresa. La convocatoria se realizó tras el fracaso de la audiencia del jueves pasado cuando ningún representante de El Popular asistió.

Tras la manifestación el delegado del ministerio en Olavarría Lucas Miruika dijo que, «la coincidencia es que seguimos con una falta respuesta total por parte de la empresa, hay versiones distintas. Hoy nos dijeron que hubo una aparente transferencia de acciones, pero bueno, son dichos, lo importante es que no se acercó otra vez nadie de la empresa pese a que estuvieron notificados. Nosotros seguimos del lado de los trabajadores, vamos a seguir insistiendo. Esto no queda así. Esto no le sale gratis a la empresa cada incomparecencia cada desplante que se le hace no solamente a los trabajadores, sino al Ministerio de Trabajo son multas, pero como hablamos en la audiencia, las multas, el Ministerio de Trabajo no tiene un fin recaudatorio en la multa sirve para amedrentar un poco a una empresa que no cumple no le importa los derechos de los trabajadores.»

«Acá lo que importa es que tenemos trabajadores que siguen sin cobrar parte de sus sueldos, siguen sin cobrar el aguinaldo, así que seguiremos estando por parte de los trabajadores.»

