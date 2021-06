Elecciones 2021: Germán Caputo desechó que Galli lo convoque como candidato

El Secretario de Salud Germán Caputo descartó de plano ser parte del armado electoral del gallismo de cara las próximas elecciones legislativas donde se renovará el 50% del Concejo Deliberante de Olavarría. Desde hace meses el nombre de Caputo suena como «eventual» candidato a concejal debido a la altísima imagen alcanzada por el funcionario durante la gestión de la pandemia.

Caputo se encargó de echar por tierra una presunta candidatura e incluso desechar que el Intendente le proponga otro rol que no sea comandar la Secretaría Municipal de Salud.

En una entrevista con el periodista Osvaldo «Cacho» Fernández (El Popular), Germán Caputo dijo no sentirse en «ese rol» frente a la consulta de una supuesta candidatura. Allí afirmó «En el Hospital me siento como pez en el agua y en otro ámbito no me siento bien. Se ha confiado en mi y yo le voy a responder. Soy una persona a la que le gusta hacer las cosas bien como me enseñó mi padre».

En el cierre de la respuesta sostuvo «no quiero más que este puesto en el que estoy y me siento muy cómodo».

El funcionario gallista fue consultado sobre la posibilidad de encabezar alguna lista por pedido del Intendente y luego regresar al puesto en Salud. «No lo aceptaría. Me pongo muy contento por el reconocimiento pero tampoco exagero y no me pone muy mal alguna crítica. Trato de ir por el medio», dijo Caputo.