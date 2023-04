Elecciones 2023: para José Eseverri el «crecimiento o no» de Celeste Aoruxet puede ser una «novedad»

José Eseverri, ex intendente municipal durante 8 años, se encuentra replegado a la actividad privada aunque no deja de definirse como «un político» y muchas veces se ha colocado como analista de lo que sucede a nivel nacional, provincial y local.

En ese marco fue consultado está semana por Radio Universidad donde brindó una entrevista de más de 30 minutos en la que abordó aspectos de las próximas elecciones y analizó lo que puede suceder en Olavarría

Para Eseverri, “Olavarría no va a escapar a la media general, el comportamiento del electorado olavarriense estará muy ligado a lo que pase en el ámbito nacional y a como se vayan ordenando las coaliciones a nivel nacional”.

Si bien el ex intendente lo planteó como interrogante dijo que para las próximas elecciones habrá que ver «cómo crece o no la figura de Javier Milei y cómo crece o no en Olavarría la figura de Celeste Aoruxet».

«Esa será la novedad”, indicó.

Analizó además la actualidad del Frente de Todos de Olavarría que hasta el momento tiene lanzados tres precandidatos a Intendente.

Sostuvo, “el Frente de Todos tendrá que ver primero como termina su configuración a nivel nacional, y luego si hay o no hay PASO: está Eduardo Rodríguez que tiene muchísima trayectoria en la función pública, está la irrupción de Hernán Parra y está, me parece que en un núcleo mayoritario encarnado por el peronismo de Olavarría, por sectores de La Campora, que encabeza Maximiliano Wesner que está trabajando no sólo por ser el candidato sino por concentrar el voto peronista que en una elección que se viene de tercios o un poco dividida obviamente tiene la posibilidad de generar una alternativa muy competitiva que también tendrá el desafío de presentarle a los olavarrienses un programa de desarrollo de la ciudad y un programa alternativo a lo que ha venido haciendo Ezequiel en este momento”.

Para Eseverri «hay un acuerdo de los olavarrienses para que el modelo de gestión de Ezequiel sea el que gobierne la ciudad” y manifestó que en dos oportunidades la ciudad lo ha «ratificado como Intendente».

Consideró que: “Olavarría debe retomar la senda del progreso” y expresó a modo de ejemplo que Olavarría “tiene muchísima potencialidad” para prestarle servicios a Vaca Muerte.

Por último, José Eseverri dijo: “yo sobre algunas cosas que se dicen en campaña que puede hacerse cargo el Estado Municipal la verdad que las pongo en duda. A mi cuando me dicen que van a hacer 1000 casas, pienso que Olavarría no tiene presupuesto para eso. Los municipios tienen que hacer otra cosa, las casas las van a hacer el gobierno Nacional o Provincial que tienen los recursos para eso. Pero se podrán hacer si la economía baja la inflación, prometerle a la gente una casa es mentirle”.

Cerró diciendo: “a veces plantean cosas gente que no pasó nunca por el Estado y no tienen ni idea como se administran los recursos públicos. A veces se hace política a la gente mintiéndole”.

