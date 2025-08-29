A falta de Karina Milei, Federico Sturzenegger llega a Olavarría

Caída la visita de Karina Milei, la alianza La Libertad Avanza confirmó la llegada a Olavarría del ministro Federico Sturzenegger, el cerebro detrás de la llamada Ley Bases y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Javier Milei.

El economista desembarca en Olavarría tras conocerse que «El Jefe» suspendía su visita a nuestra ciudad por cuestiones climáticas.

Con muy pocas precisiones se informó que el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado participará de una «Ronda Empresarial».

La actividad comenzará a las 11 horas y será con cupo limitado.

No se informó el lugar donde se llevará adelante el conclave.

