Votó Karina Ostertag: «Tenemos muchas expectativas y esperanzas de tener buenos resultados”.

La candidata a concejal de SOMOS y ex directora del teatro municipal, Karina Ostertag votó este domingo en la que significó su primera participación electoral desde que está involucrada con la vida pública.

Lo hizo en la Escuela Primaria 17 minutos después del mediodía.

Tras votar, indicó: “Estoy muy contenta por la campaña que realizamos con este enorme equipo que viene trabajando incansablemente. Tenemos muchas expectativas y esperanzas de tener buenos resultados”.



