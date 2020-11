Este miércoles representantes de la Mesa de Emergencia de Olavarría hicieron declaraciones luego de la reunión mantenida con el Intendente Ezequiel Galli en la jornada del martes

Agustina De Arzave, referente de la Mesa de Emergencia de Olavarría, habló con el programa “La Primera Mañana” de Cadena 103.

Comentó “una de las condiciones que nos pusieron, cuando les preguntamos si nos iban a recibir si levantábamos la carpa, era que el límite de ellos era Martin Roldan, no querían que este en la reunión. La verdad que no entendemos porque, no te pueden gustar las formas, las palabras que dice pero el pensamiento que el desarrolla es el que tenemos la mayoría en la agrupación. Me parece que lo llevan a un ámbito personal que no esta bueno, pero se realizo igual la reunión ayer, fuimos y dialogamos con Galli y Robbiani”.

Continuó “estábamos seguros de lo que íbamos a plantear y de lo que estábamos buscando, ellos tuvieron una actitud no sé si sobradora, pero sí de poco interés, lo hicieron de compromiso, porque realmente de la reunión no sacamos nada limpio. Fuimos con tres ejes de trabajo, vivienda y alimentación, les presentamos en trabajo todos los proyectos que teníamos de la agrupación, que son economías populares y no les intereso ninguna”.