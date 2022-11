En la UIO: Lanzaron productos de protección respiratoria de alta calidad

Este jueves en la sede de la UIO, se produjo el lanzamiento de productos de protección respiratoria de alta calidad (especializado en diferentes rubros de la industria) junto al Presidente de la UIO, Cesar Longo, estuvieron representantes de la compañía AIR Safety y directivos de Textil Técnico Olavarría SA, representante exclusivo de AIR Safety.

A principios del año 2020, AIR Safety desarrolla una amplia gama de equipos con tecnología de punta, llegando a inaugurar en el 2022 la fábrica más moderna del mundo con un laboratorio ejemplar, encargado de supervisar la calidad de sus equipos bajo las más estrictas normas, y respetando los estándares de calidad requeridos a nivel internacional. Gracias a la obtención de la certificación ISO 9001, en el año 2021, consolida su objetivo de mejorar continuamente sus procesos para seguir creciendo y satisfaciendo los requerimientos de sus clientes.

Silvio Canovi de Textil Técnico Olavarría SA, indicó que, «somos una empresa local 100% olavarriense, con mano de obra olavarriense, nos dedicamos a la fabricación de indumentaria de trabajo, para distintos riesgos, ignífugo, térmico, alta visibilidad, hospitalaria, estamos conformados, por preferentemente por profesionales de seguridad e higiene este paso que estamos dando para representar a la marca en la región tiene que ver con elevar un poco el estándar de seguridad en las empresas.»



Con referencia al producto que presentaron señaló que, «es un producto realmente innovador en muchos aspectos. Sin que eso influya en los costos o en que las compañías gasten más, sino al contrario, vamos a presentar un producto innovador muy protectivo con certificaciones del rubro y entendemos que para mejorar también los costos de las compañías.»

Por otro lado señaló que, «En nuestra empresa somos fabricantes, ojalá pudiéramos exportar fuera del país, pero sí, colocamos nuestros productos en regiones como Vaca Muerta hasta Rosario.»

Textil Técnico Olavarría, cuenta con más de 250 empleados y continúa extendiendo su trabajo, complementando el producto que fabrica en nuestra ciudad, con elementos que comenzará a distribuir. En un encuentro con César Longo, titular de la UIO, Silvio Canobi, referente de EuroSafety – Textil Técnico Olavarría, presentó los productos AIR, que involucran máscaras, filtros y respiradores para trabajadores industriales.

Por AIR se presentaron el Lic. Juan Carlos Rovira, Gerente Regional Latinoamérica, y Juan Manuel Esnaola, Ejecutivo Senior de Cuentas de la empresa, que destacaron la elección de Textil Técnico Olavarría para iniciar con la representación de sus productos en la zona.

Resaltaron que no solamente se comercializan los productos, sino que la empresa brinda un asesoramiento constante para determinar cuál es la máscara o filtro que conviene adquirir, de acuerdo al ambiente donde será utilizado.

Protocolos disponibles:



ANSI/AIHA Z88.10-2001, Respirator Fit Test Methods – American National Standards Institute (USA)

CSA Z94.4-2011, Selection, Use, and Care of Respirators – Canadian Standards Association (Canada). Sólo respiradores de medio rostro.



HSE 282/28 (UK), Fit Testing of Respiratory Protective Equipment Used for Controlling Exposure to Asbestos Fibres – Health and Safety Executive (UK). Sólo respiradores de medio rostro.

