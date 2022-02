En Olavarría “se han detectado huevos de Aedes, pero no hay transmisión de dengue”

Archivo. En Línea Noticias.

La Directora Municipal de Seguridad Alimentaria de la Dirección de Bromatología, Sofía Martínez brindó precisiones de la campaña de prevención del Dengue en Olavarría. Fue en una entrevista que realizó en el programa Desayuno con Noticias que conduce la periodista Claudia Bilbao, en Radio M.

¿Qué trabajos de prevención de dengue se está haciendo en Olavarría?

Desde hace unos meses estamos haciendo un monitoreo en los distintos barrios de la ciudad. Hemos colocado lo que se denomina “ovitrampas”, es una herramienta que nos permite ver si hay huevos del mosquito Aedes aegypti que es el transmisor de dengue. Las ovitrampas las colocamos al reparo del viento en lugares oscuros, y hacemos el recorrido una vez por semana para saber si hubo crecimiento de huevos o no.

¿Cuáles son los barrios en los que han colocado las trampas?

En varios barrios, tenemos trampas cerca del hospital, en barrio Obrero, en barrio Luján, en Pikelado, en distintos barrios y cerca del cementerio.

¿A qué barrios apuntan en esta campaña?

Vamos por distintos barrios porque la idea es tener un testeo general para saber si realmente el Aedes está presente, porque con la pandemia se frenó todo lo que era dengue, la gente dejó de consultar al respecto, entonces ahora la idea es expandirnos.

¿En Olavarría hay Aedes aegypti?

Nos han enviado fotos que la gente ha consultado y en este momento sí se han detectado algunos huevos de Aedes, lo que no se ha detectado y que no hay en este momento es la trasmisión del dengue.

Es importante también decirle a la gente, que por más que encontremos el mosquito, el mosquito no nace infectado, tiene que picar a una persona que tenga el virus para después transmitirlo, entonces, podemos llegar a encontrar mosquitos en nuestra ciudad pero no efectivamente van a estar infectados

Es cierto que a raíz de estas temperaturas cálidas y de las lluvias que hubo, estamos en presencia de muchos mosquitos, por suerte la mayoría no son Aedes, pero no se descarta que pueda haber. Lo más probable es que sean los otros mosquitos que no son transmisores de enfermedades. Estamos en un momento del país y de la provincia donde no hay trasmisión de dengue, no hay casos notificados de trasmisión, entonces, si encontramos o nos pica un Aedes no es un momento para alarmarse.

¿Qué características físicas y qué costumbres tiene el mosquito Aedes Aegypti ?

En cuanto a las características físicas, es un mosquito oscuro que tiene manchitas blancas en su cuerpo y en cuanto sus hábitos, lo más común es que es un mosquito que anda de día, puede andar a primeras horas de la mañana o a la tardecita. Generalmentes, no es el mosquito que nos molesta cuando estamos durmiendo, porque el Aedes no tiene esos hábitos nocturnos

¿Cómo hacemos para prevenir en nuestra casa, en el patio, en una quinta? ¿Qué medidas tenemos que tomar?

La prevención realmente depende mucho de cada uno de nosotros porque es un mosquito domiciliario, es decir, lo criamos nosotros en nuestros patios y viviendas. No va a ser un mosquito que vayamos a encontrar en el parque, en el parque pueden molestar otros mosquitos pero no va a ser Aedes. Por esta razón es muy importante que seamos cuidadosos con los elementos que tenemos en casa.

Lo importante es prevenir la acumulación de agua en todos los recipientes, tenemos que tapar los tanques de agua, limpiar las canaletas, sí tenemos floreros con agua es importante vaciarlo cada dos o tres días, limpiar bien el recipiente y después volver a llenarlos, lo mismo con los recipientes que utilizamos para el agua de las mascotas, lo importantes es tenerlos limpios, limpiarlos frecuentemente y lo que se pueda si vas a ordenar el patio tirar aquellos elementos innecesarios todo eso ayuda y previene el crecimiento del mosquito

¿Están realizando fumigaciones desde bromatología?

En este momento las fumigaciones no son recomendadas, se evalúan puntualmente en algún caso que sea necesario, porque a veces las fumigaciones si no son realizadas en un momento particular puede generar resistencia en el mosquito. Por eso recomendamos que, en estos momentos de mosquitos que molestan y nos pican, hay que cuidarse con repelente, en casa tratar de tener telas mosquiteras, tratar de tener pastillas para los mosquitos, esas son nuestras recomendaciones.