En un año, aumentaron un 200% las estafas virtuales en Argentina

En el 2022, se triplicaron las denuncias y la mayoría fue a través del “phishing”

El avance de la tecnología ha logrado cosas inimaginables que ha facilitado la vida de las personas. Ahora, con solo tener a disposición un teléfono celular inteligente, son muchas las acciones que se pueden hacer sin necesidad de movernos desde donde estamos. Sin embargo, el masivo uso medios digitales también ha traído consigo graves problemas, como el aumento de los ciberdelitos, fraudes y demás crímenes que se realizan por canales virtuales.



Se estima que se registraron 4.800 fraudes cibernéticos por mes en el país



En la actualidad, no es extraño, por ejemplo, que un negocio por muy pequeño que sea tenga como mínimo una cuenta en Instagram o perfil de empresas en WhatsApp. En muchas ocasiones, estos sitios no cuentan con un local físico, lo que hace que todo se realice de forma online, hecho que en algunas ocasiones puede terminar muy mal. No obstante, los delitos no tienen límites y ya sea de forma digital o en persona, siempre hay posibilidad de caer en trampas.



Solo en 2022, de acuerdo al Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral (OCEDIC), las denuncias por estafas virtuales tuvieron un aumento cercano a 200% respecto al 2022. Además, se estima que se registraron 4.800 fraudes mensuales promedio.



Delitos virtuales más comunes en Argentina



Entre los delitos más recurrentes, destaca la técnica de usurpación de identidad llamada «Phishing», el cual tiene como fin engañar a un usuario para obtener información confidencial de forma fraudulenta y de esta forma apropiarse de la identidad de esas personas. De acuerdo con el reporte de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), esta estrategia se implementa en un 25% en la modalidad de «Vishing», es decir, fraudes mediante llamadas telefónicas.



En esa misma línea, el organismo advierte sobre el apoderamiento de datos personales para estafas bancarias a través de correos electrónicos. Si bien afirman que este tipo de maniobras no son nuevas, por lo general suelen cambiar la fachada utilizada para presentarse ante diferentes grupos de víctimas.

A finales del año pasado, en el Banco Provincia, según una investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, hubo una serie de denuncias realizadas por personas que recibieron en sus correos electrónicos un mensaje con el logo y los colores del banco, en el cual les solicitaron que ingresaran a un enlace provisto en el mismo correo.



Sin embargo, este dirigía a una página muy similar a la usada por los clientes de la entidad, donde se deben consignar el usuario y contraseña. Aunque, al ingresar la información, se concreta la sustracción de datos personales, pues los delincuentes reciben un mensaje con esos datos y así logran acceder a las cuentas bancarias. Ante esto, es recomendable:



• verificar siempre la dirección de correo del remitente,

• contactarse con el banco e

• ingresar al homebanking desde la página oficial sin seguir el enlace remitido



El 20% de los usuarios de cuentas bancarias virtuales sufrió al menos una estafa



Como vemos, así como crecen las estafas virtuales, estas también son más imperceptibles y difíciles de reportar. En este sentido, la compañía internacional de seguridad informática Kaspersky registró casi 400 mil nuevos malwares camuflados en el 2022 en diferentes aplicaciones o programas, en total detectaron 122 millones por día.



El informe manifiesta que entre las amenazas móviles más frecuentes y alarmantes están los troyanos bancarios, que buscan datos relacionados tanto con la banca en línea, como con los sistemas de pago electrónico.



Por su parte, un relevamiento realizado por Fiserv analizó el funcionamiento de los medios de pago y los hábitos de compras en la Argentina, como los realizados mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales de diversas fintech. Este estudio determinó que el 20% de los usuarios finales sufrió al menos una estafa y el 18% de los comerciantes pasaron por lo mismo.



En detalle, el informe reveló que al 60% de las personas les robaron sus tarjetas o los datos de las mismas, mientras el 20% fue víctima de hackeos de las billeteras virtuales, un 15% enfrentó el hurto de los datos del homebanking y el 5% restante fue engañado de otras maneras.



Estafas mediante billeteras y cuentas bancarias virtuales más comunes

Respecto a las respuestas que consiguieron tras lo ocurrido, el 43% logró que le devolvieran el dinero que perdió, un 35% pudo resolver el problema pero que perdieron plata y el 22% no pudo encontrar una resolución y perdió el dinero.

Es importante resaltar que las personas que asistan a comercios físicos como bares, restaurantes, estaciones de servicio, entre otros, deben estar atentos, ya que, además, es muy común el robo de datos al tomar una foto del frente y dorso de la tarjeta de débito o crédito.

Formas de Estafas a través de Transferencias Bancarias

En cuanto a las transferencias bancarias, es relevante estar pendientes de a quienes se realizan, debido a que se han registrado algunos trucos que van desde el hacerse pasar por un conocido en apuros, hasta los falsos romances online.

De acuerdo al Código Penal, en su artículo 172, “será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.

Acciones del Banco Central

Desde febrero del año pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reforzó las medidas para mejorar la seguridad de las billeteras digitales y así “acrecentar la planificación estratégica de la ciberseguridad, la prevención de fraude y la ciberresiliencia».

Dentro de los requisitos técnicos para los Prestadores de Servicios de Pago y las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital están: la autenticación de doble factor para billeteras digitales, arbitrar mecanismos para detectar actividades sospechosas o inusuales de las personas usuarias tendientes a mitigar el riesgo de fraude, gestionar el consentimiento del cliente para vincular su cuenta a la billetera donde desee operar, entre otros.

«El BCRA continuará trabajando en regulaciones sobre gestión de riesgos de tecnología y seguridad de la información aplicables a los servicios digitales ofrecidos y facilitados por todos los participantes del sistema financiero, tales como los Proveedores de Servicio de Pago y las infraestructuras de mercado financiero», señala la autoridad monetaria.

Recomendaciones para prevenir estafas cibernéticas

Por otra parte, la institución alertó sobre las distintas modalidades de estafas, como lo son los perfiles falsos en redes sociales que envían mensajes directos, las llamadas telefónicas, mensajes de texto o de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, además de correos electrónicos engañosos para obtener datos personales y bancarios.

Ante ello, el Banco Central hace una serie de recomendaciones como:

• activar la autenticidad de dos factores en cuentas de redes sociales y WhatsApp,

• no brindar ningún dato personal por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto,

• usar contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números,

• leer cada correo electrónico recibido con cuidado, entre otras.

Aunque, ante la proliferación de delitos virtuales, hay quienes creen que aún faltan muchas acciones por ejecutar. En este contexto, las legisladoras Julia Fernández y Marcela Ávila gestionan un pedido al Banco Central con el propósito de que se fortalezca la fiscalización por parte de los bancos comerciales y entidades financieras para prevenir, controlar y mitigar el fraude que se ejecuta en las tarjetas de crédito o débito u operaciones en diversos canales electrónicos de pago.

Lo cierto es que todos estamos expuestos a sufrir alguna estafa, por ello hay que ser muy cuidadosos al momento de realizar una transacción, pedir algún préstamo, responder correos electrónicos dudosos o transferir a personas a desconocidas y, en caso de ser víctima, no dudar en realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

