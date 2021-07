En una de las cárceles de Sierra Chica celebraron el Día Internacional del Orgullo LGTB

En el marco del Día Internacional del orgullo LGTB, que se celebró el 28 de junio, personas de ese colectivo privadas de libertad alojadas en una de las cárceles de Sierra Chica festejaron con un almuerzo especial, obsequios y charlas, y desplegaron la bandera que las identifica.

El evento se desarrolló en la Unidad 2 del Servicio Penitenciario Bonaerense y contó con el impulso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del establecimiento carcelario y contó con la presencia de autoridades penitenciarias.

Todo comenzó con un almuerzo que incluyó snacks, pizzetas, pasta frola y gaseosas. Luego dialogaron acerca de las actividades que realizan en el taller de Peluquería, Literario y de Costura, los que funcionan dentro del mismo pabellón debido a la necesidad del aislamiento.

Un tema central fue la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti- Trans y la proyección que cada una hizo acerca de seguir estudiando en las diferentes instituciones educativas que se encuentran en el sector del Penal.

Estuvieron presentes el subdirector de Asistencia y Tratamiento Juan Echeverría, el jefe de Penal Mauro Pafumi y los subjefes de Tratamiento Facundo Luna y Carlos Nagel, el Subjefe de Vigilancia Emanuel Piccinini y la coordinadora de las actividades con el pabellón de Diversidad Sexual, Daniela Di Mateo.

Un jefe penitenciario explicó que “la repercusión de la Ley de Cupo Laboral se vive con mucha esperanza y hubo una celebración absoluta porque se ampliaron sus derechos”.

Las reflexiones de las privadas de libertad

Mimí, de 53 años, dijo que “estamos más que contentas con el cupo laboral para el colectivo LGTB. Su implementación implica que podremos tener un lugar para trabajar. Ahora las chicas tienen la opción de trabajar o no en la calle, mientras que antes era sí o sí. Para nosotras, que estamos detenidas, la Ley Laboral nos abre posibilidades ya que no es que salgo de acá y tengo que definir entre prostituirme o vender droga. Ahora podemos aplicar lo que estudiamos en la cárcel y soñar con otro futuro”.

Por su parte, Briana, de 28 años, indicó que “antes sólo podíamos trabajar en la calle y así pasábamos peligros, como que nos roben, que nos peguen y hagan daño. Eran muy pocas las que llegaban a cumplir los 50 años”.

En tanto, Cristal (32) agregó que “ahora podemos salir a trabajar. Estoy cursando la Escuela Primaria, repasando, porque afuera no la pude terminar por la discriminación que sufrí”. Y Azul (30), expresó que “a pesar del contexto que estamos, vivimos bien. Yo ahora estoy pensando en tener un título por el oficio de peluquera, así poder trabajar por mi cuenta. Nosotras nos queremos reconstruir a partir de nuestros errores y tener una salida laboral. Estoy transitando un proceso de aceptación de mí misma y es difícil, con una salida laboral todo será más fácil”.

Brenda, de 25 años, reflexionó que “estoy cursando la secundaria y quiero continuar con estudios terciarios. Tengo el Curso de Peluquería y me gustaría tener un puesto de venta de ropa, un puesto de comida. Tuve muchas chicas conocidas que se fueron, que ya no están vivas, porque la vida para las Trans es muy difícil por la falta de aceptación de la sociedad, que hace que nos rebusquemos en trabajos poco saludables y peligrosos. No todas las chicas trans son promiscuas, pero la mirada del otro que nos ve es que sí. Me ha pasado de salir a comprar algo tranquilamente y me han agredido sin motivo. Desde acá adentro observo que eso está cambiando”.

Al respeto, el Subdirector de Tratamiento, comentó que “trabajamos para que el Pabellón de Diversidad Sexual esté incluido en todas las actividades de la Unidad como una forma de seguir creciendo en ese sentido como sociedad. Mis felicitaciones y agradecimiento por el esfuerzo que hace todo el equipo de Vigilancia y Tratamiento, que hace lo posible para que desde acá se vayan con un camino amplio en opciones.”

Al finalizar el encuentro cada interna recibió como regalo una bijouterie que fue confeccionada por su coordinadora en las actividades institucionales, Daniela Di Mateo.