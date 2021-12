En vivo | Maratónica sesión en la Cámara de Diputados por el Presupuesto 2022

Una maratónica sesión con 120 legisladores anotados en la lista de oradores se desarrollaba esta madrugada en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de Presupuesto 2022, el que será votado en general entre las 10 y las 11 de este viernes con un resultado todavía impredecible.

Fuentes parlamentarias señalaron que aún se mantenía la incertidumbre sobre cómo saldrá la votación.

Entrada la madrugada, el oficialismo tenía confirmados entre 122 y 124 votos, mientras la oposición al dictamen se atribuía 130.

Pero el resultado final, con todo, dependerá de si la totalidad de los diputados que se manifestaron temprano por la negativa mantiene esa postura o si algunos de ellos optan por la abstención o se ausentan a la hora de votación.

Pasadas las cinco de la madrugada, unos 88 diputados -muchos de ellos debutantes- sobre un total de 120 anotados habían fijado sus posturas en torno a la propuesta de ley de gastos y recursos para el año próximo.

La sesión especial en la cámara baja comenzó poco después de las 13 del jueves, pero el tratamiento del dictamen de la ley de Presupuesto recién se inició a las 18.30 con el informe del presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, del Frente de Todos.

Los principales referentes del Frente de Todos mantuvieron durante la agitada jornada diferentes reuniones con diputados de la oposición a fin de conseguir los votos necesarios para obtener la mayoría que le permita aprobar el texto elaborado por el Poder Ejecutivo.

Pero el interbloque Juntos por el Cambio (116 miembros); el Federal (8); los denominados libertarios (4) y la Izquierda (4) ya anticiparon públicamente sus rechazos al proyecto, más allá de que Frente de Todos atendió algunas de sus demandas con la esperanza de lograr un acuerdo.

Cada legislador dispuso de un tiempo de cinco minutos para fijar postura. Los opositores fundamentaron su voto negativo con el argumento de que el proyecto está basado en metas de muy difícil cumplimiento, mientras los legisladores de la alianza gobernante exigieron compromiso a las bancadas adversarias y pidieron apoyo para dotar al país de una senda de certidumbre sobre la cual consolidar los indicadores de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus y a pesar del endeudamiento derivado de la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Varios legisladores oficialistas hicieron hincapié durante sus discursos en la importancia que le asignan a la aprobación de este proyecto para la ejecución de obras públicas en sus provincias o en los municipios.

Fuentes parlamentarias dijeron que las exposiciones individuales estarán terminadas cerca de las 8 del vienes, tras lo cual se sucederán los mensajes de cierre de cada uno de los bloques y, finalmente, la votación en general, prevista para alrededor de las 10.

En uno de los últimos pronunciados esta madrugada, el diputado de Frente de Todos y dirigente de la Corriente Clásica y Combativa, Juan Carlos Alderete, advirtió que si la oposición no aprueba el Presupuesto es porque «quiere debilitar al Gobierno nacional».

«Si no se aprueba este presupuesto, voy a salir a hacer campaña diciendo que la oposición no quiere solucionar la pobreza ni que crezca el empleo», advirtió.

En el debate, el sindicalista y diputado del FDT Hugo Yasky .afirmó que le gustaría que Juntos por el Cambio «con honestidad intelectual, me diga cómo se haría para pagar en 2022 unos 19 mil millones de dólares, gobernaran ustedes o gobernáramos nosotros».

«Por eso no figura en el presupuesto la deuda con el FMI, ya que hicimos el cálculo y tendríamos que haber eliminado todo el presupuesto educativo, todo el presupuesto de salud, todo el de ciencia y técnica, toda la asistencia a las provincias»

Agregó que «por eso pido honestidad intelectual, porque no somos los dueños de la verdad absoluta, pero tampoco somos incapaces de darnos cuenta de que, si la cosa no se distribuye un poco más justa, que si el Estado no le asigna un poco más a educación como está haciendo a salud, a ciencia y tecnología, no le tira un salvavidas a las pymes, a las provincias, si no segmentamos las tarifas, si no hacemos esas cosas, le vamos a tirar la carga a los que menos tienen».

Desde la oposición, la diputada porteña de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal dijo que «desde el regreso de la democracia logramos un consenso que es la estabilidad democrática, pero lamentablemente no logramos la estabilidad macroeconómica para que los argentinos sepan que pueden progresar en base a su esfuerzo».

Señaló que «la pobreza no se resuelve ni con discurso de Twitter ni con chicanas ni buscando culpables ni viendo cómo van a titular los diarios mañana. Tampoco tratando de forma exprés un presupuesto que el oficialismo no quiso tratar antes. Ni tapando los problemas ni presentando un presupuesto sobre premisas voluntaristas y difíciles de defender».

Por su parte, el diputado porteño Leandro Santoro dijo que el que está en discusión es «un Presupuesto equilibrado y posible en el marco de un contexto sumamente complejo».

«Estamos enfrentando 4 crisis simultáneas: la del Covid, de la inflación, de la recesión económica y del endeudamiento irresponsable con el FMI», completó.

En tanto, la diputada salteña del Frente de Todos Leila Chaher dijo que «es un privilegio estar en esta sesión tratando la ley de leyes, la ley troncal que define el destino de nuestro país y tiene como objetivo fundamental la recuperación económica con una mirada federal».

En tanto, el diputado oficialista Leandro Bormioli pidió a la oposición que respalde el proyecto y pidió a todas las fuerzas políticas «que ponga la ética y la responsabilidad por delante; que piense en el país y en los argentinos que tanto sufrieron la pandemia».

En tanto, el diputado de la Coalición Civica, Maxiliano Ferraro, señaló que «estamos jugando a la Marchanta con este momento trágico, con la angustia que están atravesando millones de argentinos y con la imprevisibilidad que tienen los que quieren invertir y generar empleo o sostenerlo en un país tan complejo».

A su vez, el diputado oficialista mendocino Eber Perez Plaza dijo: «Quiero que sepan que este Presupuesto para nosotros, en Mendoza, es muy importante, porque lleva soluciones activas para cuando hay una contingencia climática o cuando hay que avanzar con la producción y el trabajo».

A su vez, el diputado de Juntos por el Cambio Martín Arjol diijo que «este presupuesto trae como consecuencia ajuste de tarifas y posible aumentó de retenciones, espero que el camino de aquí en adelante sea a partir del diálogo entre todas las fuerzas y lleve a que la Argentina tenga un presupuesto racional».