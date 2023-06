Energía eléctrica: Frente a nuevos aumentos instan a los usuarios a inscribirse en los subsdios

A partir del mes de julio los usuarios del Servicio Eléctrico verán reflejado en sus facturas los aumentos establecidos por las Resoluciones Nº 477/23 (referida al Valor Agregado de Distribución dispuesta por el Gobierno Provincial) y 734/23 (sobre el incremento del costo mayorista de la energía y quita de subsidios dispuesta por el Gobierno Nacional) del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, para los consumos registrados a partir del 12 abril de 2023.

Todas las categorías de usuarios percibirán el aumento correspondiente al Valor Agregado de Distribución, mientras que la quita de subsidios se realizará de acuerdo a los Niveles de segmentación en los que fueron encuadrados los usuarios.

En tal sentido, dichos aumentos impactarán especialmente en los usuarios que por la segmentación tarifaria fueron categorizados dentro del Nivel 1 – mayores ingresos – con quita plena de subsidios.

Los usuarios del Nivel 3 – ingresos medios – mantendrán una parte de la tarifa subsidiada, pero sólo en el caso de no superar los 400 kWh mensuales que es el tope de consumo estipulado. Superado ese tope comenzarán a pagar la tarifa plena.

En tanto, los usuarios categorizados en el Nivel 2 – menores ingresos – mantendrán el subsidio y percibirán los incrementos correspondientes a la Resolución Nº 477/23 MIySP.

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) considera que la no inscripción responde a que los usuarios no cumplen con los requisitos necesarios para mantener el subsidio, por lo cual quienes no se inscribieron han sido encuadrados en el Nivel 1 (altos ingresos) con la consecuente quita de subsidios. El segmento del Nivel 1 abarca en Olavarría a 17 mil hogares y se estima que a un porcentaje de estas personas les corresponde el subsidio, pero no pudieron completar el trámite online del registro.

Por tal motivo, quienes aún no se inscribieron para mantener el subsidio pueden hacerlo a través de www.argentina.gob.ar/subsidios. Por dudas o inquietudes también podrán acercarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hs. a la sede administrativa de Coopelectric (Belgrano Nº 2850) para recibir el asesoramiento pertinente.

Finalmente, cabe aclarar que los usuarios que perciben el beneficio de la Tarifa Social, también deben registrarse para mantener el subsidio dado que, en caso de perder esta Categoría automáticamente quedarían encuadrados en el Nivel 1 de altos ingresos y se les quitará el subsidio.