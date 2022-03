Esclavitud en pleno siglo XXI

Libros / Carlos Verucchi / En Línea Noticias (Twitter: @carlos_verucchi)

El tan ansiado segundo libro de la chilena Paulina Flores se hizo esperar mucho tiempo hasta que finalmente llegó. La joven escritora nacida en Santiago de Chile en 1988 había irrumpido en el mundo de las letras latinas con “Qué vergüenza”, un conjunto de cuentos que despertaron gran admiración por su frescura y originalidad. Publicada en 2015, la ópera prima de Flores ganó el premio Roberto Bolaño, fue seleccionada como uno de los diez mejores libros del año por el diario español El País y fue traducido a una decena de idiomas.

El rótulo de “gran promesa de la literatura latinoamericana” asignado a Flores hizo que la espera de su segundo libro estuviera teñida de ansiedad. Finalmente “Isla Decepción” ―segundo libro y primera novela― se publicó hace unos pocos meses.

“Isla Decepción” narra el encuentro entre tres personajes con un presente común, los tres escapan de algo, los tres intentan construir una nueva vida que los aleje de presentes que los atormentan. La historia, basada en hechos reales, gira en torno a un marinero oriental, de origen coreano pero identificado como “el chinito” en el texto, que escapa de un pesquero que navega por el mundo en busca de calamares. Las condiciones de extrema rudeza del trabajo, la relación de esclavitud que se establece arriba del barco una vez que está en alta mar, hacen que el paso por el estrecho de Magallanes resulte tentador para huir. Varios marineros se han arrojado al mar con la intención de llegar a tierra firme, sólo unos poco lo logran, la mayoría de ellos muere en las heladas aguas del estrecho. En el caso de Lee, el chinito de Isla Decepción, es salvado por una pequeña embarcación en la que navega Miguel, santiaguino que ha decidido instalarse en Punta Arenas huyendo de una relación amorosa destruida. En lugar de entregar al náufrago a la policía, Miguel lo esconde en su casa para protegerlo, justo el día en que recibe una visita inesperada.

Marcela es la hija de Miguel. Hace años que no se ven y acaba de renunciar a su trabajo en Santiago inmediatamente después de pelearse con su novio. Inmersa en una profunda depresión decide visitar a su padre en Punta Arenas. Los tres, Miguel, su hija y Lee, iniciarán una serie de aventuras con el fin de poner a Lee a salvo cruzando la frontera hacia Argentina.

Podría verse a Isla Decepción como una novela de denuncia, una novela que intenta rescatar una situación que resulta anacrónica en pleno siglo XXI, la de la esclavitud, pero que sin embargo está más latente que nunca. Limitar el alcance de la novela a la visualización de una situación injusto sería menoscabarla. La compleja relación entre los tres personajes, el modo en que se buscan entre ellos para huir de la desesperación que los aflige por dentro es realmente destacada. El ritmo del relato es llevado con gran maestría por la joven escritora y su lectura se hace amena, sumamente ágil. Isla Decepción es una de esas novelas que cuando se empiezan a leer cuesta soltarlas, cuesta dejarlas hasta mañana, por el contrario, fuerzan al lector a seguir sus páginas con interés y gran ansiedad.

Cuando un actor novel se destaca con una primera obra, resulta muy difícil satisfacer las expectativas que ha despertado. Paulina Flores no decepciona con su novela, por el contrario, abre su arte a un nuevo género y supera la prueba con holgura. Sin bien su reciente novela no resulta tan original como sus cuentos y por el contrario adopta un estilo narrativo más bien convencional, no cabe dudas de que estamos ante una gran escritora con una proyección realmente destacable.

Una gran oportunidad para empezar a meternos en este otoño todavía tímido de la mano de un excelente libro.

