Escuela de Policía: El escándalo de presunto abuso sexual en los medios nacional, hablaron Melina y su hermana

Además se habló del ataque que sufrió la hermana de Melina de parte de dos hombres que estarían vinculados con el comisario denunciado.

El escándalo desatado en la Escuela de Policía de Olavarría luego de la denuncia de abuso sexual que involucra a un alto mando de la Escuela, llegó este domingo a los medios nacionales. En el marco del informe de se habló del allanamiento ordenado por el Juez de Familia N° 1 de Olavarría en la casa de la víctima de la denuncia.

Melina contó en en Crónica TV, «recibí mensajes de chicas que pasaron la misma situación que yo, pero no sé si en la misma escuela, tampoco sé si con la misma persona».

A la entrevista, mediante comunicación telefónica, se sumó el penalista Gustavo Scotto quien habló tanto de la causa de Melina como el allanamiento realizado en su vivienda de parte del Juez de Familia N° 1.

Éste precisamente señaló sobre el estado de la causa, «esto sucede muy a menudo dentro de las fuerzas policiales, en cualquier estamento de jerarquía y particularmente con jóvenes que recién comienzan, en un grado de vulnerabilidad que realmente sorprende y se aprovechan de esa situación».

Agregó Scotto, «Melina, gracias a su familia, el entorno la pudo contener y hoy puede dar testimonio de esto que es realmente aberrante. Esto no ataña a toda la institución, son personas que no deben estar y recibir todo el peso de la Ley».

El penalista que asiste a las víctimas en está causa volvió a reiterar el coraje de Melina y agregó, «yo estoy trabajando como amigo del papá, porque realmente creo que se deben terminar estos hechos aberrantes. Destaco la valentía de Melina de poner la cara y dar su testimonio».

En otro tramo y ante la consulta puntual habló de los allanamientos ordenados por la Justicia de Familia en la casa de la víctima. Aclaró que se trata de «causas paralelas».

«Es una causa paralela, que se desprende después de la denuncia de Melina. Sorprendentemente un Juez de Familia hace un allanamiento totalmente fuera de lugar, con una cantidad de policías como si estuviéramos allanando la casa de un narcotraficante, una cosa increíble», dijo Scotto.

Estos allanamientos se concretaron luego de una denuncia de Stefania, hermana de Melina, quien denunció este fin de semana un hecho de violencia por parte de dos hermanos, de los cuales uno era su expareja. La denuncia incluyó agresión verbal y física y privación ilegitima de su libertad. Además, recibió una amenaza por una conocida causa que involucra a Melina.

Al respecto Stefania relató, «yo estuve en pareja un año, me separé hace nueve meses. Cuando yo me quería alejar era cada vez peor, siempre me acosaba. Hace una semana lo cruce, me manda un mensaje, me iba a ir a mi casa y recibo una llamada. Le devuelvo una llamada y me dijo de todo. Me acerco hasta su casa, me hizo subir a su departamento y me empezó a pedir que le muestre el celular, me tiró al piso y me dijo que él hacía lo que quería. A todo eso llegó su hermano y se suma a la agresión y me dice que esto me lo merecía». Stefania dijo que los dos hombres señalaron que la agresión que estaba sufriendo era por la denuncia de su hermana al alto mando policial.

En otro tramo Melina habló de sus sensaciones frente a la Justicia, «siento impotencia, qué pruebas puedo presentar. No me lo esperaba nunca. No puedo comer, no puedo dormir» y agregó, «hay una Asociación como ANIMATE que me ayudó muchísimo, viajó a la ciudad de Azul, donde tuve que hacer nuevamente el peritaje, y tenes que contar todo nuevamente»

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp