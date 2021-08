Eseverri, fuera de las elecciones: «Había que dar un respiro a la gente de mi presencia electoral»

José Eseverri habló este domingo sobre la ausencia del «eseverrismo» en la contienda electoral de este 2021. «Había que dar un respiro a la gente de mi presencia electoral», dijo el ex Intendente Municipal en una entrevista con la periodista Silvana Melo que publica el Diario El Popular.

Recordó en la entrevista «dije que este año no iba a intervenir en la política local, no me interesaba cómo se estaba conformando; había liderazgos claros que llevaban adelante el Frente de Todos y había que dar un respiro a la gente de mi presencia electoral después de tanto tiempo».

El dos veces Intendente Municipal habló su ausencia en la contienda electoral «no es mi momento, tengo que repensarme a mí mismo» y agregó «con mi viejo marcamos un ciclo de treinta años y quedó la importancia de las políticas sociales, del progreso e inversión constante en obra pública. Es lo que me mantiene en la buena opinión generalizada según las encuestas».

Reconoció que tiene «hecha» su «propia autocrítica» aunque aclara «sé que también fui víctima de una forma de hacer política muy cruel y destructiva de los que no pensaban igual y de no entender que me tocó en lo personal hacer esfuerzos para que Olavarría se subiera a un tren de inversión nacional del que estaba convencido y que trajo obras enormes que no se verán en años».