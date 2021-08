Espert con En Línea Noticias: “Nosotros queremos un país más justo y parte de esa justicia es una reorganización total del Estado”

José Luis Espert, precandidato a Diputado Nacional de Avanza Libertad, brindó declaraciones a En Línea Noticias luego del cierre de listas y en lo que en los hechos ya es el inicio de la campaña electoral.

La lista de Espert tiene también como candidatos a Diputados Nacionales a la nativa de Loma Negra Carolina Píparo y el olavarriense Adolfo Laborde, quien desde hace años secunda al economista que en 2019 fue candidato a Presidente.

En el caso de Olavarría, en la lista de concejales, Avanza Libertad tendrá PASO dado que fueron oficializadas las listas que encabezan Celeste Arouxet y Cesar García. Al respecto Espert dijo “sentirse muy feliz” y agregó “las internas siempre son sanas, eso va a traccionar votos hacia arriba y eso es bueno”

Consultado sobre el armado y la concepción de Avanza Libertad – como se llama el espacio – José Luis Espert dijo: “el armado de lista fue pensado desde el lugar de que represente las ideas y los preceptos de lo que es Avanza Libertad. Avanza Libertad es una movida de gente de laburo, de estudio, emprendedores, es gente que ha puesto coraje sobre la mesa para llevar adelante proyectos, por eso la lista tiene mujeres como Carolina Píparo con alguna experiencia en la política, pero particularmente una mujer muy fuerte en defensa de un lugar de la mujer en sociedad, que todavía no tiene” y también habló de los productores agropecuarios que lo acompañan el “olavarriense Adolfo Laborde y el Presidente de la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, tiene una maestra como Karina García, en fin es una lista que nos representa y se armó en ese sentido”.

Sobre Adolfo Laborde dedicó un párrafo aparte y dijo que estar dentro de la lista de Diputados: “es una señal de apoyo a su persona, a su entrega, su entereza para enfrentar la vida, su actitud como persona. De él y su esposa Juana tengo la mejor opinión”.

Adolfo Laborde, productor agropecuario de Olavarría candidato a Diputado Nacional de Avanza Libertad

Luego el economista sostuvo que “Avanza Libertad es un proyecto de todo sentido común que quiere hacer en la Argentina las cosas que se hacen en los países donde la gente vive bien” a lo que agregó “no queremos inventar nada raro, queremos terminar con todo lo que se está haciendo porque todo lo que se está haciendo se está haciendo mal y siempre terminamos con alguna crisis”.

Espert dijo tener un diagnostico muy claro de lo que sucede en la Argentina y además reprochó a Cambiemos, hoy Juntos. “Económicamente somos muy superiores porque creemos que hay que hacer urgente las cosas de sentido común que Cambiemos no supo o no pudo y lo terminó eyectando del poder en 2019”, manifestó.

Luego se explayó sobre qué hacer en el país y sostuvo: “económicamente hablando para explotar todo su potencial Argentina tiene que abrirse al mundo, al comercio, tiene que alejarse de ser el manguero del mundo, tiene que tener un Estado mucho más chico para que eso provoque impuestos razonables para la gente” y analizó “hoy la gente no da más de pagar impuestos: el comerciante, el industrial, el monotributista, los autónomos no dan más de pagar impuesto”.

En otro punto mencionó que en el país tenemos que tener leyes laborales que promuevan el trabajo en blanco. Hoy las leyes laborales que tenemos han provocado que seis millones de trabajadores trabajen en negro, sin justicia social y precarizados”.

“Son reformes de sentido común”, resumió al mismo tiempo que se definió como liberal.

“Nosotros somos tan defensores de la República como cualquier Legislador o Concejal de Cambiemos”, dijo Espert recordando que lo que se vota en estas elecciones es “la calidad de los cuerpos legislativos”

Sobre el gasto del Estado hizo especial mención al gasto social y qué hacer con éste. “El gasto social para bajarlo vas a tener que lograr que los planes sociales bajen, ahí tenes el gran gasto social. Para que los planes sociales bajen tenes que crear empleo y para crear empleo tenes que hacer que la Argentina crezca y para que la Argentina crezca tenes que plantarte al mundo de otra manera: tiene que decir vamos a dejar de ser mangueros de ustedes y vamos a comerciar con ustedes, para que Argentina explote todo su potencial de agro, agroalimentos, agroindustria, industria, economías regionales, energía eólica, petróleo, turismo y minería. Para que Argentina explote todo eso tiene que plantarse de otra manera al mundo”, dijo el precandidato a Diputado Nacional de Avanza Libertad.

En este sentido José Luis Espert “habló de un cambio conceptual” para que Argentina empiece a crecer y de esa manera “empezar a desarmar, de a poco, el clientelismo que significan los planes sociales”.

El economista habló de “un deber moral de todo buen político” y explicó que se debe “reducir la gran cantidad de ñoquis, ósea gente no va a laburar, reducir la cantidad transas y chantas que ocupan un lugar en el Estado y significa menor salario para el policía, menor salario para el docente, menor salario para el enfermero y también significa un robo al contribuyente que paga impuestos al pedo para mantener a un ñoqui”.

“Nosotros queremos un país más justo y parte de esa justicia es una reorganización total del Estado”, reafirmó.

Carolina Píparo, nacida en Olavarría acompaña a Espert como segunda candidata a Diputada Nacional.

El candidato a Diputado Nacional de Avanza Libertad habló de la acusación que pesa sobre él de ser un candidato “funcional al kirchnerismo”. Allí volvió a cargar las tintas sobre Cambiemos: “durante los doce años del kirchnerismo he recibido todo tipo de denuncias y este mito de mi funcionalidad al kirchnerismo lo plantó el maldito de Marcos Peña y mucha gente lo compró. Cambiemos perdió la elección de 2019 porque hizo un mal gobierno económico ya sea porque no supo o no pudo” y agregó: “vamos a suponer que yo le sacó una banca a alguien de Juntos por el Cambio, yo le aseguro a la gente que voy a defender a la República tanto o más que ese Diputado de Cambiemos al que le gane la banca y económicamente somos muchos mejores, porque en mi caso hace treinta años que digo lo mismo. La Argentina nunca agarró lo que yo digo, por eso le va tan mal. Cambiemos no siente que hay que hacer todos estos cambios y pagar los costos políticos que hay que pagar”.

Al cerrar la entrevista se mostró con esperanzas y envío un mensaje a los argentinos que piensan en dejar el país, particularmente los jóvenes: “nosotros creemos que hay una esperanza para nuestros jóvenes, hay una esperanza para los no tan jóvenes, hay una luz al final del túnel que no es un tren de frente, pero tenemos que hacer una cosa completamente diferente. Quedarse es una importante para el país necesitamos gente joven, pujante, con conocimiento porque además afuera no es tan fácil pasarla bien. Siempre vas a extrañar mucho a tu país, por eso queremos darles un país con prosperidad”.