Espert en Olavarría: “Siento vergüenza del Presidente que tenemos»

Ese viernes la concejala Celeste Arouxet y su secretario de bloque Guillermo Lascano recibieron un contundente apoyo de los Diputados Nacionales José Luis Espert y Carolina Píparo quienes estuvieron en Olavarría y desarrollaron distintas actividades.

En conferencia de prensa realizada en el Concejo Deliberante, José Luis Espert fue uno de los que hizo principal hincapié en los temas que hacen a la agenda nacional e internacional.

El Diputado de la Nación por la Provincia de Buenos Aires en un principio se refirió a la salida de la pandemia y al escenario internacional de un ingreso a una guerra. En este sentido el Diputado expresó, “lo primero, aunque para algunos sea trivial, es la tristeza de que hay un atisbo de guerra, el dolor de la guerra, las pérdidas de vidas humanas, las tragedias humanitarias que ocurren después de una guerra y durante una guerra. Así que la primera sensación es de profunda tristeza, de que haya guerra. Guerra, por ahora, muy circunscripta a Ucrania”.

Tras esa semblanza se propuso analizar “solo, solo, solo el cubículo económico” e indicó, “cuando hay guerra se cierra el comercio, los países no están tan relacionados entre sí, cuando hay guerra suele haber inflación porque la oferta se concentra mucho en fabricar armamento, entonces baja la oferta de los productos de la economía. Por lo tanto, hay más recesión, más inflación”.

Siempre en los términos económicos habló del impacto económico en la Argentina manifestó, “el efecto impacto es en termino de divisas es favorable para el lado de la soja, la soja no la consumimos, la vendemos toda, el precio de la soja está subiendo. Eso nos permitiría mayor ingreso de divisas, pero por otro lado tenemos un perjuicio a nivel de divisas porque el balance energético será mucho más negativo como consecuencia de que la Argentina es importador de gas y el precio del gas en las últimas 48 horas ha subido de manera exponencial. En términos de divisas, para Argentina que vive con escases de dólares, no tengo claro que la vaya a beneficiar, entonces el gran cuestionamiento es si la guerra en términos de la escases de dólares que nos venimos quejando siempre nos favorece o no: no es claro”.

José Luis Espert continuó su exposición analizando y resumió, “es problemático, una guerra siempre es problemática. Hay que ver incluso que nosotros estamos en una negociación con el Fondo y hay que ver como esto (la guerra) predispone a la comunidad internacional de negocios. Este efecto impacto es imposible dilucidar, no tengo claro si un acuerdo muy light como el que se está discutiendo con el Fondo entrará rápido en el sendero del Directorio del Fondo o no. Quiero decir el Fondo se pone más duro, está igual de blando que ahora o se pone más blando con la Argentina por el hecho de que estemos en guerra en Ucrania, no está claro. El acuerdo con el Fondo no está claro que impacto puede tener con la guerra en Ucrania. No tengo dudas que la guerra de Ucrania nos vamos a tener menos: vamos a tener inflación y recesión”.

Dijo que la recesión y la inflación ya era un problema para la Argentina del 2022. “Un año que se volverá cada vez más complejo para la Argentina.

Espert ahondó en el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. “Vencen cerca de 3 mil millones de dólares el día 21 de marzo, se sabe desde el día que Macri tomó el acuerdo con el Fondo. Es decir que nadie puede hacerse el distraído con esto, se sabe hace tres años y medio. Vencen 3 mil millones de dólares. Por supuesto que con más razón lo sabía Fernández hace 26 meses cuando asumió, no pueden venir el día 19 que el Congreso le apruebe un acuerdo sin que ni siquiera lo leamos”, dijo Espert.

De todas maneras, dijo “hasta ahora no ingresó nada al Congreso, hace tres años y medio que se sabe de estos vencimientos. Estamos a veinte días y no tenemos acuerdo con el Fondo. No podemos decir si se aprueba o no, porque no hay nada”.

José Luis Espert volvió a cuestionar distintas variables económicas del Gobierno Nacional del Frente de Todos. Y analizó detalles de la conferencia de prensa del Ministro Guzmán cuando este anunció un acuerdo con el Fondo. Mencionó una serie de inconsistencias del anuncio.

“De lo poquito que se conoce del acuerdo es muy poco serio”, sintetizó.

Espert criticó la propuesta de Elisa Carrio para que el acuerdo con el Fondo no pase por el Congreso y consultado sobre esa postura de la lideresa de la Coalición Cívica sostuvo, “que hay detrás no lo sé yo no tengo contacto con la Coalición Cívica. Yo creo que acá hay dos cosas: primero es un gran disparate porque ya es redundante la Ley que obliga que los acuerdos pasen por el Congreso. Es ineludible que el Congreso participe de eso. Que una ex Legisladora de la Nación este de acuerdo con emitir una Ley que viola la Constitución es un disparate”.

Luego volvió al escenario internacional y analizó la postura del Presidente Alberto Fernández frente al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. “Me da cada vez más vergüenza el presidente que tenemos, el caso Ucrania volvió a demostrar que es una verdadera vergüenza como la personal política más importante del país”.

Agregó, “arrancó con el disparate de que él quería de que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia para América Latina pocos días antes de que estallara la guerra en Ucrania. Después comenzó el día de ayer (jueves) tuiteando diciendo que no ocurra lo que está ocurriendo y después lo corrió más cuando hizo un tuit condenando la invasión a Ucrania directamente, después tuvo que salir armando otro tuit diciendo, muy lavadamente, que condenaba la invasión. No espera nada más ni nada menos que otro mamarracho de este presidente, tardó más de cuarenta días en ir a Corrientes”.

“Siento vergüenza del Presidente que tenemos, en un país serio ya no debería ser presidente por la política criminal que tuvo durante la pandemia”, agregó el Diputado Nacional y cuestionó que no se haya elegido la vacuna Pfizer por sobre un “acuerdo geopolítico” con Rusia.

Habló sin dudas también del desastre que se registró en Corrientes tras los incendios. Cuestionó “ocurriendo el siniestro se especule políticamente”.