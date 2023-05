Este fin de semana en el Teatro Municipal

Viernes 2 de JUNIO, 21:00 hs.

POSTALES DE VIDA



Postales de vida es un largo camino recorrido en el que se fueron

incorporando amigos, compartiendo la misma estética y aportando

experiencias y estilos musicales diferentes.



El viernes 2 de junio a las 21hs. En el Teatro Municipal de Olavarría

compartirán escenario:

Eduardo Timpanaro: guitarras, canto, composición y arreglos

Guitarras: Omar Cyrulnik – Erica Labelle – Ramiro Carreira Neto

Flauta: Claudia Cortés – Oboe y Corno Inglés: Carlos Orlando

Fagot: Diego Lurbe – Violines: María Julia Milán – Yanina Capponi

Violas: Diana Unzaga – Verena Ferreira

Contrabajo: Nicolás Hailand – Percusión: José Larregle

Grupo Vocal Cantares, Directora: Norma Etchegoyen

Danza: Estéban Salguero – Nerina Galeano – Natalia Gillio

Entradas (numeradas en plateas): $ 1100



Sábado 3 de JUNIO, 16:00 hs.

UNA FAMILIA ENCANTADA



En este nuevo espectáculo musical, acompañamos a una familia muy particular en sus

aventuras. Esta familia fue bendecida por una vela que jamás se apagaría. Dándole magia a su

casita y un don a cada uno de sus integrantes.

Los esperamos para disfrutar de esta historia y deslumbrarse con la impactante escenografía,

llamativos vestuarios y entretenidas coreografías que hacen de esta experiencia un momento

inolvidable.

Una mágica historia para toda la familia.

Entradas (numeradas en plateas): $ 2750

Domingo 4 de JUNIO, 20:00 hs.

ME DUELE UNA MUJER

La obra está protagonizada por Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Pepe Monje.

La pieza relata la historia de Miguel Sánchez (Cabré), un profesor de filosofía que fue

abandonado de forma repentina por su novia Paula, lo que le causa una terrible angustia que

no es capaz de sobrellevar. La terapia con su psicóloga (Funes) da cuenta de las dificultades

de Miguel para poder avanzar con su vida y salir del pozo en el que quedó tras la intempestiva

ruptura amorosa. La obra reflexiona sobre cuán poderoso puede ser el amor para dejar sus

huellas en quien no puede seguir adelante tras una separación, el no querer olvidar al otro y sin

embargo, intentar avanzar y derribar las propias barreras para retomar la posibilidad de

conocer a otra persona. Si bien la temática es dramática, la puesta en escena tiene una mirada

desde la comedia, así, ambos géneros dialogan y conviven en el material.

Me duele una mujer es una comedia dramática para reír y reflexionar, bien ejecutada e

interpretada por tres protagonistas que se sacan chispas en el escenario.

Entradas: $ 5830 Platea Baja- $5610 Platea Alta- $ 5170 Pullman.

