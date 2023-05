Detenerse un instante y reflexionar sobre este contexto y la realidad con la que convivimos la clase trabajadora, hay quienes aún consideran que madrugar para ir a nuestro empleo, buscarlo o crearnos oportunidades gobierne quien gobierne, es un mero acto personalista, sin comprender la magnitud que implica el rol del Estado como garante de tal derecho. Porque es éste donde por ideología o por intereses, aplican leyes, contribuciones, tributos, programas, créditos y demás incentivos que pudieran crear, sostener, poner o quitar presión a aquellos que buscan progresar a través de sus inversiones, encontrando en la mano de obra, el motor de impulso de una empresa y ésta se convierta en parte de un circuito económico que va más allá del bien que pudiera producir.

Hoy 1° de mayo, día del trabajador y la trabajadora, convivimos con un índice económico de acceso a bienes esenciales, encuadrados en la canasta básica, donde tanto empleados registrados como en el “blue”, perciben salarios por debajo del costo de esta, estimado según la última estadística del mes de marzo, en más de 190 mil pesos, lo que engrosa el porcentaje de población que vivimos bajo la línea de pobreza. Y que también están dentro de ella, jubiladas y jubilados que cobran ingresos que representan apenas, el +/- 30% del valor de aquella canastita que no suma una sola de las medicaciones que necesitan abuelas y abuelos.

Este gobierno de coalición peronista, kirchnerista y massista, ha puesto en detrimento la calidad de vida de la clase trabajadora nacional, no ha querido o no los dejan, los formadores de precios, ganarle la guerra a la inflación, el impuesto a la pobreza, que cada mes pagamos más, y que el propio presidente dijo daría inicio a una guerra allá por la segunda quincena de marzo del 2022, donde la misma asciende al 387% desde 2019, poco más del 100% el último año, y durante el último cuatrimestre no ha sido inferior al 6% mensual, no es una sensación, esto es innegable.

Este gobierno se ha gestado bajo frases como, «el trabajo dignifica», «la patria es el otro», “volveremos mejores”, “vas a poder llenar la heladera”, “volverás al asado”, “vas a ser feliz”, y parece se ha esmerado en hacernos convivir con cada una de esas realidades en modo antagónico.

En este contexto de venta de candidatos, no existe debate de propuestas, para la tribuna se chicanean con, “la culpa es del otro”, obviando que a algún gobierno han pertenecido, mayoritariamente a aquel que nuestros padres o abuelos les cantaron, “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, y hoy vuelven, pelados, sin bigotes, con sombrero, o el pelo desparramado, a vender nuevos espejos de colores, para una generación renovada que no vivió sus gobiernos y para otros que creen que no hay más participantes, porque no aparecen repetitivamente en los medios nacionales.

Desde Libres del Sur creemos como vos, que fracasaron todos y es tiempo de alguien distinto. Queremos recuperar el Estado garante de derechos para las mayorías, retomar la senda del acceso al trabajo, a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, al plato de comida, porque vos y nosotros sabemos que estos hoy no están siendo garantizados, y que por muchos años han sido desatendidos.

No creamos que, con los políticos de siempre, obtendremos resultados diferentes, votemos vecinas y vecinos que hacen política para un nuevo futuro, del que seamos parte.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp