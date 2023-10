Ezequiel Galli: «Me defraudaron personas en las que yo confié»

Como viene sucediendo cada lunes de campaña, el Intendente Ezequiel Galli dio a conocer un nuevo spot donde reitera el pedido de votos a los vecinos de Olavarría.

El Jefe Comunal, de frente a la cámara, sostienen: «en este último tiempo me pasaron mil cosas. Me tocó gestionar con el viento en contra, me defraudaron personas en las que yo confié, me quisieron ensuciar y no pudieron, porque siempre voy con la verdad».

Remarca que también en este tiempo se tuvo que «despedir antes de tiempo, me tocó caer, pero hoy me volví a levantar porque si hay algo que aprendí es que la vida sigue».

Que #Olavarría siga siendo el lugar que mis viejos soñaron y el que mis hijos elijan para crecer.

«Me pasaron mil cosas, pero hicimos mil cosas también. Sólo hay una que me desvela, que Olavarría siga siendo el lugar que mis viejos soñaron y el que mis hijos elijan para crecer», cierra el spot.