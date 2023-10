Ezequiel Galli: “Todos los bienes que tengo están a mi nombre y están en mi declaración jurada”

En el marco de una de las últimas recorridas con vistas a las elecciones generales del 22 de octubre estuvieron este viernes en Olavarría, el Diputado José Luis Espert y el Diputado Diego Santilli, quienes junto a Ezequiel Galli realizaron recorridas proselitistas por la ciudad y concretaron reuniones políticas con militantes.

En la oportunidad, los tres, formularon declaraciones a la prensa en la casa partidaria de calle Vicente López casi Álvaro Barros.

En ese sentido Ezequiel Galli, quien agradeció a los dirigentes de Juntos por el Cambio la visita a la ciudad explicó que, “Hemos hecho una recorrida, primero una reunión con militantes, después fuimos al barrio de la Escuela 6, a una reunión con vecinos.”

“Ahora tenemos una reunión con la gente del Peronismo Republicano, y luego una cena con referentes. Así que una agenda bastante apretada y con mucha intensidad, pero queríamos aprovechar la visita de ellos dos para que nuevamente en Olavarría podamos seguir trabajando en esta campaña que ya entra en la última semana, en la recta final, así que muy contentos de que estén nuevamente acá.”

Tras las opiniones que realizaron del ámbito nacional y provincial, tanto Santilli como Espert, Galli opinó que, “claramente se ensució la campaña en Olavarría, lo que pasó en el debate y post-debate que termina en una denuncia penal que yo tengo que hacer es vergonzoso.”

El intendente y candidato agregó que, “Es vergonzoso que sigan queriendo ensuciarme y que no hayan podido lograrlo todavía. Lo repito. Todos los bienes que tengo están a mi nombre y están en mi declaración jurada que presento, porque yo mandé la ordenanza del Concejo Deliberante para que los funcionarios de Olavarría presentemos declaración jurada. Eso nunca había pasado en la historia de Olavarría.”

En ese sentido Galli amplió y señaló que, “si quieren conocer mis bienes, son los bienes que tengo, están en la declaración jurada. Tengo el campo que heredé de mi viejo, el departamento que heredé de mi mamá, la casa que compré con mi mujer, con un crédito que todavía estoy pagando, y el terreno que compré, que nunca le pedí a la funcionaria que lo ponga a mi nombre”, en referencia a lo que dijo públicamente en redes sociales Stella García este martes 10 de octubre.

Visiblemente molesto, Galli agregó sobre los dichos de la ex funcionaria municipal que, “es una locura lo que dijo. Va a tener que responder ante la justicia. Va a tener que probarlo, que no lo va a poder probar claramente, o retractarse. Porque realmente está todo muy orquestado, es muy evidente. Me hacen una pregunta de hace cuatro años. Obviamente yo respondo lo que respondo y automáticamente sale la exfuncionaria a contestar en redes sociales.”

Sobre la campaña electoral en su tramo final, Galli señaló que, “nosotros vamos a seguir mirando para adelante. La justicia va a hacer lo que tenga que hacer y nosotros vamos a seguir trabajando.”

Colándose en los dichos de Galli, Diego Santilli apuntó claramente a “La Cámpora”, dijo: “Esta es una típica metodología de La Cámpora, del kirchnerismo, y hay que terminar con eso en la República Argentina. Y para que La Cámpora no se apodere de Olavarría, es que yo le pido a los vecinos de Olavarría que vayan a votar a Ezequiel Galli. Es el que le puede ganar y es el que va a continuar gobernando Olavarría. Por eso terminemos con estas personas que utilizan la metodología de lastimar, extorsionar y apretar a la gente. Eso es lo que no va. Hay que competir, hay que tener propuestas, hay que tener ideas, pero hay que terminar con estos personajes que quieren apoderarse de los distritos y que hacen un daño después a los distritos donde generan contratos. Bueno, no hay que hablar de yates y todo este tipo de cosas. Hay que terminar con eso. No permitamos que la Cámpora llegue a Olavarría.”

Galli por último agregó que, “no voy a permitir que se ensucie mi nombre de esa manera. No puede un exfuncionario decir que yo le pedí que ponga un terreno a mi nombre. Es una locura. Es demencial desde donde uno lo mire, desde donde uno lo escuche. Y lo que hace es generar confusión en la gente. Porque en la gente puede quedar algo que realmente no es real. Así que los invito a todos los vecinos entren a mi declaración jurada y fíjense cuáles son mis bienes.”

“Está mi camioneta, lo que les decía. Lo que tengo es lo que está en la declaración jurada. No tengo más que eso. Es con lo que llegué. Llegué con menos porque lamentablemente heredé algunos bienes por sucesión. Pero realmente que se manche mi nombre de esa manera no lo voy a permitir y van a tener que responder ante la justicia.”

