Facundo Manes tras la fuga del PRO: «La Argentina del futuro será de los que nos quedamos»

El Diputado Radical explicó porque no se levantó del recinto como lo hicieron sus compañeros de bancada.

El PRO fue protagonista de un papelón político cuando se levantó de sus bancas mientras el Presidente de la Nación Alberto Fernández cumplía con lo dispuesto por la Constitución Nacional y abría el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación.

Los más duros del PRO y la UCR dejaron sus bancas cuando el mandatario explicaba los alcances del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y reprochaba al expresidente de la Nación, Mauricio Macri haber contraído una «deuda impagable».

Al grito de «mentiroso» uno a uno los Diputados y Diputadas del PRO se levantaron de sus bancas, aunque hubo excepciones: Facundo Manes.

El médico radical se mantuvo en su lugar y luego quedó fotografiado entre las banderas de Ucrania que habían colocado sus colegas.

Poco después del papelón, Facundo Manes explicó porque sé quedó en el recinto.

Dijo el radical, «ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar».

Luego pidió «más empatía y menos grieta» lo que para él da como resultado «más desarrollo inclusivo».

Cerró «La Argentina del futuro será de los que nos quedamos».

