Falleció histórico fotógrafo de la ciudad: «Chino» Merlos

Falleció este miércoles a los 88 años Amilcar Abel «Chino» Merlos, un reportero gráfico histórico de la ciudad de Olavarría. Trabajó en los desaparecidos diarios de papel Tribuna y El Popular de nuestra ciudad. También se desempeñó en el ámbito privado. Dueño de imágenes históricas de Olavarría, como las que registró en la inundación del 80 que desde el gobierno del ex intendente José Eseverri, pertenecen al patrimonio de la ciudad.

Fue así que el 3 de mayo de 2010 fue distinguido por su trabajo en la inundación del 80 al conmemorarse los 30 años de esa tragedia.

Son recordadas sus fotos del histórico acto político de octubre de 1983 cuando el Dr. Raúl Alfonsín habló en Olavarría ante miles de vecinos, junto al ex intendente Helios Eseverri, el ex gobernador Alejandro Armendáriz, el ex diputado nacional Pedro Capuano, el ex diputado provincial Rubén Lanceta,en el retorno de la democracia a la argentina.

El Chino Merlos fue además formador de fotógrafos, tal cual lo recordaba Marcelo Kheler cuando se despedía de Diario El Popular: «Mi carrera como fotógrafo comenzó en el año 1978, en plena dictadura militar y con apenas 15 años, ahí me colgué por primera vez la cámara junto a mi gran maestro, el Chino Merlos, que me enseñó todos los secretos de esta profesión y me contagió su pasión por ella. Trabajamos juntos en el vespertino diario Tribuna.»

El 30 de noviembre de 2010 el Concejo Deliberante declaró vecino destacado a Amical Abel “Chino” Merlos, a través de un proyecto que presentó el bloque del Partido Justicialista.

Ese día el concejal Ernesto Cladera también destacó la carrera del fotógrafo y afirmó, “es una muy buena persona y un personaje de Olavarría”. Los concejales Eva Cura, Silly Cura y Franco Cominotto, también se expresaron en el mismo sentido.

