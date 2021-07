Familias olavarrienses firmaron sus PROCREAR junto al Ministro Ferraresi

Hoy por la tarde, 12 familias de nuestra ciudad participaron de un acto virtual en el marco de la firma de créditos otorgados para la línea Lotes con Viviendas a Construir del Procrear II, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional. El acto se desarrolló en el primer piso del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito III, sede Olavarría.

La aprobación de 12 créditos para familias olavarrienses, de un total de 97 sorteadas, se formalizó en un acto que tuvo lugar de manera virtual y fue encabezado por el Ministro nacional, Jorge Ferraresi. Participaron del mismo 4 familias de las 12 y fueron acompañadas por el responsable de la Delegación de ANSES Olavarría Maximiliano Wesner y el secretario del Colegio de Ingenieros Ing Marcos Cavilla.

En ese sentido el representante de ANSES local destacó que «con estas políticas públicas del gobierno nacional se empieza a poner en marcha al país, se pone en marcha la economía a través del trabajo. Como dijo el Ministro Ferraresi a las familias presentes, es necesario que les cuenten a más argentinos sobre estos Programas, para que cada vez más argentinos se sumen y que la vivienda empiece a ser un derecho»

En el marco de la charla con las distintas familias Wesner señaló «cada crédito que ustedes toman y empiezan a construir son dos o tres puestos de trabajo que impactan directamente en la región y de esta forma se empieza a recuperar a la Argentina a través del trabajo y de un Estado presente».

Por último, una de las beneficiarias del crédito indicó «no lo puedo creer, no creí que me podía pasar, de echo cuando me llamaron no entendía nada, no sabia que me estaban diciendo. Al principio asustada, porque había que seguir pasos, pero a medida que íbamos avanzando una emoción sumamente grande, ya que creía que nunca nos iba a pasar. Cuando nos hablaban, me daban ganas de llorar, porque la verdad, que es el sueño de nosotros como familia».

Por otro lado el ingeniero Marcos Cavilla señaló que cada adjudicatario tiene que contratar un matriculado ingeniero para la realización del proyecto y la obra y que el colegio pone a disposición de cada uno de ellos el listado de profesionales habilitados para tal fin.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp