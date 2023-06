Familias TDAH Olavarría realizó un durísimo planteo a las autoridades educativas de Olavarría

Acusan falta de «inclusión». Demandan respuestas a planteos que vienen realizando desde marzo.

Familias TDAH Olavarría emitió este martes un durísimo comunicado dirigido a las autoridades educativas de Olavarría donde denuncian falta de «inclusión» a niños de muchas de las familias que conformamos el grupo.

Según dijeron desde TDAH Olavarría hay cuestiones «sin resolver» desde el mes de marzo que se hicieron los primeros planteos a las autoridades educativas del distrito, tanto del ámbito público como privado.

Recuerdan sobre aquel reclamo que, «en ese momento desde ambas inspecciones se comprometieron a trabajar los diferentes casos y así poder resolverlos (dentro del plazo del mes de marzo) posteriormente nos informaron que nos iban a convocar para una reunión para finales de dicho mes y así poder llevar un trabajo en conjunto, la cual a la fecha actual nunca se concretó».

Desde TDAH Olavarría denuncian los siguientes puntos y piden respuestas de las autoridades educativas.

· No se le permite la entrada al establecimiento de acompañante terapéuticos, sólo por criterio de los directivos o por no ser aprobados por inspección es la respuesta que reciben los padres, sin contemplar estos pedidos de AT. Son solicitados por profesionales de la salud y hacen al buen desempeño de nuestros hijos y mejor calidad educativa.

· En otros no se aprueban las propuestas de inclusión necesarias para que esos niños avancen en sus trayectorias escolares. Llevan una demora en algunos casos de más de un año y medio.

· En los casos que si se convocó a reunión a dichas familias consideramos que fue solo a efectos de dar tranquilidad al grupo ya que las/los docentes de apoyo e inclusión (PPI) si bien fueron aprobados en algunos casos todavía no concurrieron los establecimientos a efectuar las propuestas de inclusión como corresponde a la fecha o solo fueron en el mes de mayo con una sola adecuación del programa escolar. Lo que logro un gran retroceso en los aprendizajes de nuestros hijos.

· En muchos de los casos la respuesta desde inspección es que “consideran que no lo necesita” aunque por lo bajo son los mismos inspectores, directivos y docentes los que te informan que no tienen cargos para cubrir la demanda. Un docente integrador que debería tener no mas de 4 alumnos, HOY EN NUESTRO DISTRITO LLEGA A TENER 18 (dicho por los mismos docentes) por ese motivo no llegan ni a ver cada 3 meses al alumno para realizar las adecuaciones necesarias.

· Tenemos a la fecha alumnos que como los equipos no tienen herramientas para poder adecuar sus condiciones concurren a la escuela solo 2 horas al día, desde marzo a la fecha no pudiendo lograr una escolarización plena por falta de estos recursos.

· Familias que han concurrido a inspección tanto de público como de privado solicitando y manteniendo reuniones con inspectores de nivel desde el mes de marzo y no solo que no resolvieron la situación compleja y de total abandono sino que generan una angustia enorme tanto en el alumno por no tener los dispositivos necesarios y por ende llegar a un primer trimestre desaprobando todas las materias y por detrás la familia en permanente estado de angustia por la situación vivida y reclamada semana a semana.

Agregan, «desde nuestro humilde espacio, Familias TDAH Olavarría trabajamos para que haya una inclusión real en educación y a nivel social de nuestros hijos y de todos los niños que tienen alguna condición del neurodesarrollo. Es por eso que solicitamos a las autoridades competentes la pronta respuesta a nuestros pedidos; ya que estamos a mitad del ciclo lectivo se le sigan vulnerando sus derechos. Tenemos leyes que nos amparan, solo pedimos que las mismas se cumplan».

Cierran el comunicado afirmando, «es fundamental comprender que todos los niños/as necesitan aprender y formarse en un ambiente que muestre amor y respeto hacia ellos. Valorando sus capacidades por encima de sus dificultades. Por este motivo solicitamos a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires interceda para poder lograr una inclusión real y efectiva en nuestra localidad».

