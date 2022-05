FDT: “Sin la unidad no se puede y con la unidad no alcanza”, dijo Larroque

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, indicó que “hay conversaciones permanentes” en el marco de las internas del Frente de Todos y dijo que de cara a 2023 “sin la unidad no se puede y con la unidad no alcanza”.

Larroque, quien hace algunas semanas había cuestionado al presidente Alberto Fernández, se refirió este lunes nuevamente a la interna dentro del oficialismo al asegurar que hay diálogos entre las distintas facciones.

“Hay conversaciones permanentemente”, aseguró el ministro del gobierno de Axel Kicillof en una entrevista con Radio Provincia.

Sin embargo, se mostró crítico a la situación económica. “No quiero profundizar en lo que ya he sido claro. Más allá de las buenas intenciones creo que es muy necesario que se resuelvan los problemas de fondo porque si no, no hay política social que alcance”, indicó.

En esa línea, señaló que “sin la unidad no se puede y con la unidad no alcanza”. “Lo que venimos planteando es cómo dotamos de sentido a la unidad, porque no es una cuestión mágica que la simple reunión (resuelva)”, dijo.

Larroque sostuvo que “hasta por una cuestión moral hay que resolver y alivianar las dificultades que atraviesa nuestra sociedad, sobre todo los sectores más postergados”.

El ministro fue entrevistado por un móvil de la emisora del Estado bonaerense tras la apertura de sobres para la licitación de unas 160 viviendas para los vecinos que en 2020 levantaron la toma del predio de la localidad de Guernica (en Presidente Perón).

“No es fácil pero estamos contentos porque nos llevó mucho tiempo adquirir más de 50 hectáreas, para este proyecto que no solo nos permite construir las viviendas sino también desarrollar espacios verdes, una escuelas, salud y seguridad”, detalló sobre la iniciativa. (DIB) MT

