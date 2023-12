Opinión / Carlos Verucchi / En Línea Noticias (Twitter: @carlos_verucchi)

Y bueno… después de casi ocho años de ininterrumpidos encuentros dominicales, este humilde cronista se toma vacaciones. No en lo que se refiere a los encuentros en sí mismos, ya que como verán acá estoy: al pie del cañón. Esta breve pausa afecta sólo a las columnas literarias, a las críticas de libros, a los comentarios políticos que se meten en la computadora casi sin pedir permiso.

Hoy quiero simplemente parar la pelota (aunque tampoco tendremos columna futbolera) y agradecer más que nada a los lectores, a todos los lectores. A los que me paran en la calle para decirme que leyeron tal o cual nota, o que les gustó tal o cual opinión, o que discrepan con cierto punto de vista, pero también a los que me miran torcido. También, por qué no, a los que descalifican desde las redes sociales escudándose en la protección que ofrece el anonimato, en algunos casos, o en la facilidad de poder tirar una opinión ligeramente, sin argumentos que la sostengan, sin datos que la justifiquen, en otros. También a esos lectores agradezco. A los que me escriben por Whatsapp, a los que reaccionan en Facebook… todos son parte de este intercambio que con el paso del tiempo se ha ido haciendo cada vez más cómplice, más íntimo si se quiere.

También agradezco a la dirección de En Línea Noticias, medio que me permite este ida y vuelta con todos ustedes sin ninguna restricción y con extremada generosidad.

Y aprovecho, también, para pedir disculpas por si alguien se ha sentido ofendido o molesto por mis opiniones. La motivación nunca ha sido lastimar la sensibilidad de ningún lector (y si lo hice por mi gramática deslucida puedo asegurarles que ha sido sin intención), la motivación ha sido más bien provocar para despertar reacciones favorables, estoy convencido de que sólo cuando cuestionan nuestra forma de ver las cosas ponemos en práctica ese saludable ejercicio de pulir argumentos.

Así que… felicidades a todos, levantemos una copa esta noche para brindar por los nuestros, permitámonos brindar por nosotros mismos, por esa entelequia que llaman patria.

¡Feliz año!

