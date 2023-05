Femicidio de Sofía: nuevas pruebas y una grave denuncia del abogado de la familia

El abogado penalista Sergio Roldan que patrocina a la familia de Sofía Vicente, víctima de un brutal femicidio en Olavarría reveló datos importantes en el avance de la investigación. Lo hizo en el marco de una entrevista con la periodista Claudia Bilbao en Desayuno con Noticias por Radio M cuando señaló que, «el arma que llevaba el último detenido, Diego González no funcionaba. Por lo tanto era un cuadro armado para tratar de desviar la investigación y dar con el verdadero autor del disparo y con el la verdadera arma que le quita la vida a Sofía.»

El abogado indicó además que, «la otra prueba muy importante, es que, obviamente, dentro de lo que esperábamos para hacer comparaciones al adn y todo lo que tiene que ver con genética, en la ropa interior de de Sofía, hay rastros de semen, por lo tanto, es una prueba muy importante porque tenemos dos detenidos y dos personas más para cotejo.»

Roldán contó también que, «como así también encontraron las pericias también rastros de sangre, así que obviamente es un paso muy importante en la causa y obviamente para confirmar por ahí la detención de o la situación quienes están detenidos posiblemente y posiblemente abrirse alguna otra posibilidad de investigar por lo menos de cotejar si tienen que ver con el ADN que a sido encontrado.»

«Si bien tenemos ADN para cotejo de dos detenidos y de dos personas más. Hay cuatro personas que en principio están sospechados. Todavía hay dos que no están imputadas porque realmente la fiscal no tiene la prueba necesaria y suficiente para para imputar.» Sergio Roldan



Roldán señaló que, «falta todavía el resultado de los rastros de las extracciones que se hicieron de Sofía debajo de las uñas. Todavía no lo tenemos en el expediente que es otro muy importante porque nuevamente si hay si hay algún tipo de ADN se va a tener que volver a pedir un turno para volver a ver hacerle el cuadro comparativo.»

El abogado denunció que se quiso desviar la investigación con la aparición de Diego González, uno de los imputados, con un arma colgada del cuello. Opinó que, «quisieron armar un cuadrito de situación que no era el real. O sea, indudablemente hay gente acá tratando o por lo menos personajes, tratando de desviar la investigación y eso fue la de este señor a caballo con un arma colgada.»

Ante la pregunta de la periodista Claudia Bilbao, el abogado afirmó que, «No me caben dudas porque estaba la discusión si (González) era imputable o no era imputable. No me cabe duda que lo que se intentó acá es desviar la investigación.»

«La verdad es que eso fue armado, pero recontra armado, porque se tomaron diez días para eso y ponen delante de la policía, una persona a caballo con un arma que no anda.»

«Indudablemente que aca está armado gente que tiene que ver con el hampa que está tratando de desviar la investigación. Por eso te digo que no es fácil avanzar. Siempre voy a levantar la bandera de los fiscales y de los funcionarios o de que trabajaron en los primeros momentos que ha sido muy importante. Por eso estamos con dos detenidos y parados en este cuadro de situación.»

«Acá hubo hubo un acto premeditado de llevarla a un lugar y quitarle la vida. Obviamente quisieron disimular ese acto, aún encontrando el cadáver de Sofía, poniéndonos ese personaje con un arma que no anda. Indudablemente detrás de todo esto hay alguien más importante que quiere ocultar esa situación, obviamente el tema es probarlo dentro del marco de un expediente tarea que no es fácil.»

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp