Femicidio en Saladillo: Removieron a la Fiscal por su falta de perspectiva de género

La fiscal Patricia Hortel que investigaba el femicidio de Rocío González en Saladillo fue removida de su cargo tras sus polémicos dichos en una entrevista, en la que aseguró que a su propia hija no le hubiera sucedido lo mismo que a la víctima porque ella “se hace respetar”.

La resolución del Fiscal General del Departamento de La Plata, Héctor Vogliolo, resolvió dejar al fiscal Roberto Javier Berlingieri a cargo de la UFIJ N° 2 descentralizada de Saladillo, en el área de instrucción, que hasta ahora estuvo cargo de Hortel. La remoción había sido pedida por la familia de la víctima, el intendente local, José Luis Salomón, y concejales tantos de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos.

El propio Salomón le había pedido días atrás al procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, que avance con el proceso de remoción. Y la ministra de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz, calificó sus dichos de “aberrantes” y “gravísimos”. Desde la misma cartera a nivel nacional reforzaron la idea de una reforma judicial feminista para que sus funcionarios comprendan que la violencia de género es una violación a los derechos humanos.

Mientras que una multitudinaria marcha reclamó el viernes frente al domicilio de la fiscal que dé un paso al costado. Con pancartas y cánticos, vecinos y familiares de Rocío cuestionaron su práctica abusiva, arbitraria y alejada de los intereses de las víctimas.

Rocío González (25) fue asesinada de siete disparos mientras trabajaba, junto a una compañera, en la empresa de seguridad, ubicada en la calle Almafuerte al 2800, en Saladillo. El asesino, Renzo Eduardo Chidichimo (25), era un compañero de trabajo que la acosaba sistemáticamente y al que la joven había denunciado dos veces.

Una vez que detuvieron al femicida, que estuvo varios días prófugo, Hortel fue entrevistada en un programa de televisión de Canal 9. Y cuando le preguntaron qué le diría a Rocío si estuviera viva, dio una explicación polémica. “Tengo para mí, tal vez esté equivocada, la experiencia me indica que no… Los agresores seleccionan a sus víctimas. Dificulto que a mi hija le pase algo así, porque tiene otro perfil, ¿me entendés? Debemos educar muy distinto a las mujeres”, comenzó su respuesta.

Y profundizó: “no la conozco a Rocío, no puedo hablar por Rocío, porque no la conozco. Pero lo que te puedo decir es que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las víctimas que yo tengo son mucho más moderadas, educadas, mucho más respetuosas. Estoy segura de que mi hija lo saca bailando, que se impone. Es una persona que se hace respetar porque tiene carácter. Su ‘no’ es respetado y la mayoría de las personas que yo tengo no son así”. (DIB) FD

